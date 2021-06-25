"Сказали, идите гуляйте": поезд УЗ уехал со станции, "забыв" о пассажирах (фото)
Проводники утверждали, что остановка во Львове продлится "минимум один час". Но по факту поезд простоял меньше, из-за чего часть пассажиров осталась на вокзале.
Поезд №749 по маршруту Киев-Львов отправился в столице без части пассажиров, уехав раньше указанного времени. Об этом сообщила пассажир поезда Екатерина Сметанюк в Twitter.
По словам Екатерины, вся история состоит в том, что перед прибытием на станцию во Львове проводник объявил о стоянке минимум на один час в связи с опозданием прицепного вагона. Он сказал, что "можно идти гулять", а по итогу поезд ушел раньше, оставив пассажиров на вокзале.
Екатерина Сметанюк попросила номер телефона у проводника, но он сказал, что если она переживает, то может прийти на 15 минут раньше.
"Я вернулась еще раньше. Поезда с вещами нет. Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному вокзала. Там под дверью был уже толпа, это для понимания насколько раньше объявленного времени поехал поезд. Сначала с нами вообще не хотели разговаривать и говорили обращаться к дежурному вокзалу в Киеве", — рассказывает Сметанюк.
После этого ей пообещали решить вопрос с билетами. Дежурная договорилась, чтобы в Киеве дежурный забрал вещи пассажиров. Но при этом у них не взяли мобильные номера, собравши только номера вагонов и место.
"Что предложила Укразлизныця? Предложила людям поехать бесплатно в кабине водителя на другом поезде", — продолжает историю девушка.
Позднее блогер сообщила, что ей в инстаграме написали из "УЗ" и пообещали решить вопрос с билетами. По ее словам, ей звонил Владимир Щербина (руководитель департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци", — Фокус).
В 16:08 появился твит с фото из вагона другого поезда, вопрос с пересадкой на другой поезд разрешился.
И.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский обвинил в задержке поезда австрийского перевозчика, который приехал раньше указанного времени. А бортпроводники говорили об "ориентировочном времени" стоянки. Пассажиров якобы предупредили о новом времени. Все вещи пассажиров обещают сохранить.
Напомним, в Укразализныци отругали Усика за фотографию на рельсах. Боксер должен быть примером для своих поклонников, а не нарушать правила.
Ранее в поезде из Рахова в Киев умер пассажир после падения с верхней полки.