В "люксовому" вагоні "Укрзалізниці" нардепу тричі видали брудну і діряву білизну (фото)

Олександр Качура, нардеп від "Слуги народу", пообіцяв приїхати до Києва і розібратися з компанією, що виконує послуги з прання білизни.

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура обурився неналежним станом білизни в поїздах "Укрзалізниці". Про це він написав у себе в Telegram-каналі "ПРАВДА КАЧУРИ".

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"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "Люкс". Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч", — гнівно написав парламентар.

Після виявлення дефектів на білизні народний депутат вирішив замовити інший комплект, але і там його очікував "сюрприз" у вигляді розводів бруду на простирадлі.

"Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за цого прання. Провідник складає акт", — написав нардеп.

Качура пообіцяв, що після приїзду до Києва з'ясує, чому підрядник як і раніше отримує державні гроші, надаючи настільки неякісні послуги.

"Фото 3-го простирадла з діркою викладати не буду. Думаю, ви вірите мені на слово. Буду просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання в слідчу комісію", — написав "слуга".

Слід зазначити, що "Укрзалізниця" часто стає фігурантом скандалів з пасажирами. Наприклад, в кінці червня поїзд №749 за маршрутом Львів-Київ відправився в столицю без частини пасажирів, виїхавши раніше зазначеного часу. Провідники стверджували, що зупинка у Львові триватиме "мінімум одну годину". Але по факту поїзд простояв менше, через що частина пасажирів залишилася на вокзалі.

В іншому поїзді, який курсував зі Львова до Маріуполя, пасажирів через діряву стелю затопило дощем. Інцидент стався, коли потяг проїздив Дніпро. Поїзд потрапив під зливу, через що були залиті особисті речі пасажирів.

Раніше повідомлялося, що в одному з вагонів поїзда, який їхав з Рахова до Одеси, прорвало трубу, виник потоп. Провідники намагалися вичерпувати воду з труб швабрами і віниками, пасажири при цьому скаржилися на "нестерпний сморід".

А пасажирів поїзда "Харків-Трускавець" вночі покусали клопи.