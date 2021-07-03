В "люксовом" вагоне "Укрзализныци" нардепу трижды выдали грязную и дырявую постель (фото)

Александр Качура, нардеп от "Слуги народа", пообещал приехать в Киев и разобраться с компанией, выполняющей услуги по стирке постели.

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура возмутился неподобающим состоянием постели в поездах "Укрзализници". Об этом он написал у себя в Telegram-канале "ПРАВДА КАЧУРИ".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "Люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч", — гневно написал парламентарий.

После обнаружения дефектов на постели народный депутат решил заказать другой комплект, но и там его ожидал "сюрприз" в виде разводов грязи на простыни.

"Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за ее стирку. Проводник составляет акт", — написал нардеп.

Качура пообещал, что по приезде в Киев выяснит, почему подрядчик по-прежнему получает государственные деньги, предоставляя столь некачественные услуги.

"Фото 3-й простыни с дыркой выкладывать не буду. Думаю, вы верите мне на слово. Буду просить коллегу Юлию Гришину вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию", — написал "слуга".

Следует отметить, что "Укрзализныця" нередко становится фигурантом скандалов с пассажирами. Например, в конце июня поезд №749 по маршруту Львов-Киев отправился в столицу без части пассажиров, уехав раньше указанного времени. Проводники утверждали, что остановка во Львове продлится "минимум один час". Но по факту поезд простоял меньше, из-за чего часть пассажиров осталась на вокзале.

В другом поезде, который курсировал из Львова в Мариуполь, пассажиров из-за дырявого потолка затопило дождем. Инцидент произошел, когда поезд проезжал Днепр. Поезд попал под ливень, залив при этом личные вещи пассажиров.

Ранее сообщалось, что в одном из вагонов поезда, который ехал из Рахова в Одессу, прорвало трубу, возник потоп. Проводники пытались вычерпывать воду из труб швабрами и вениками, пассажиры при этом жаловались на "невыносимую вонь".

А пассажиров поезда "Харьков-Трускавец" ночью искусали клопы.