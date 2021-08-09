"Голенькие спите?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал из-за домогательств (видео)

На сей раз жертвами оказались двое девушек, которые ехали в одном купе с нетрезвым мужчиной. Тот отпускал сексисткие шутки и пытался приставать к пассажиркам.

Нетрезвый пассажир, пристававший к девушкам в купе поезда "Львов-Мариуполь", стал героем нового скандала, связанного с домогательствами на украинских железных дорогах. Историей поделилась девушка по имени Катя Стельмащук на своей странице в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во время посадки во Львове девушка зашла в свое купе и обнаружила там еще одну пассажирку, после чего они обе стали готовиться ко сну. Перед отправкой в купе зашел еще один пассажир — мужчина, который оказался соседом девушек.

"О, еще и купе с девочками, ну везет же!" – сказал пассажир, затаскивая в купе огромный чемодан", — написала Стельмащук.

Затем мужчина стал задавать девушкам много вопросов, мешая им спать. Стельмащук и ее соседка дали понять мужчине, что не расположены к общению, но мужчина продолжал их беспокоить.

"Девочки, а вы голенькие спите или переодеваетесь?". "Что?" – спрашиваю с выражением лица полного недоумения, отвращения, и искренней жалости к этому персонажу. "Ну я просто спросил, что тут такого", — рассказала пассажирка.

Затем к мужчине в купе зашел его товарищ, и они стали слушать шансон. На просьбы выключить музыку парни отвечали хамством и предлагали взять билеты в вагоны "люкс".

"Ребята, выключите музыку или возьмите наушники!" – я не выдержала. "Ну так идите в люксы и там спите. Что это я под вашу дудку плясать буду? Хотите отдельный номер – такси вызывайте". Я собираю свои вещи под аккомпанемент учений, как мне надо жить и какая я "нервная", и иду к проводнице, с требованием выселить этих двух или переселить нас", — сообщила девушка.

Проводница, как утверждает Стельмащук, обещала успокоить дебоширов, но долгое время это не сопровождалось никакими мерами. После этого девушка обратилась к начальнику поезда, и он пригрозил дебоширам высадкой на ближайшей станции. Но эти угрозы на мужчин не подействовали.

В то же время проводница стала утверждать, что мужчины успокоились и девушки могут лечь спать. В ответ на это пассажирки стали требовать, чтобы дебошира высадили, поскольку они боятся возвращаться к нему в купе. Но на их просьбы не реагировали и объясняли, что мужчина такой же пассажир с билетом и имеет право на проезд.

"На этом проводница уходит в свою каюту, а я остаюсь в купе. Сна у меня уже нет, я просто сижу и офигеваю от того, что происходит. И тут заходит этот доблестный герой. "Ну что, принцесска, довольна? Чего не спишь? Чем раньше уснешь, тем быстрее выспишься. Что, нервишки пошаливают? Так ты успокоительное пей. Хочешь дам тебе таблетку? Уснешь на раз-два?", — продолжила рассказ девушка.

После очередной неудачи при попытке высадить неадекватного пассажира вторая девушка написала своему парню, и тот вызвал полицию на станцию в Тернополе, но и копы не помогли им.

После долгих разъяснений начальник поезда предоставил девушкам места в другом купе и среди ночи они были вынуждены тащить туда свои чемоданы.

Ответ "Укрзализныци"

Позже девушка написала, что имела телефонный разговор с представителем "Укрзализныци".

"Во-первых, благодарна ей за быстрое вмешательство в ситуацию. По ее словам, об этом будут говорить с представителями Нацполиции. Ну, будем надеяться, что не как обычно", – отметила она.

По словам Стельмащук, в компании ей сказали, что все-таки имеют право — и должны в таких ситуациях — высаживать неадекватных пассажиров из поезда, передавая их в руки полиции. В "УЗ" извинились за то, что проводник и начальник поезда не разобрались в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Запорожье женщине с двумя детьми не позволили находиться ночью в платном зале повышенного комфорта на железнодорожном вокзале. Сотрудницу вокзала обвинили в том, что она запретила детям спать в зале повышенного комфорта. При этом сам документ, запрещающий сон, так и не был найден.

Ранее в "люксовом" вагоне "Укрзализныци" нардепу от "Слуги народа" Александр Качуре трижды выдали грязную и дырявую постель.

Также мы сообщали, что поезд №749 по маршруту Киев-Львов отправился в столице без части пассажиров, уехав раньше указанного времени.