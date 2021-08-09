"Голенькі спите?": "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через домагання (відео)

Цього разу жертвами стали двоє дівчат, які їхали в одному купе з нетверезим чоловіком. Той відпускав сексистські жарти і намагався чіплятися до пасажирок.

Нетверезий пасажир, який чіплявся до дівчат у купе поїзда "Львів-Маріуполь", став героєм нового скандалу, пов'язаного з домаганнями на українських залізницях. Історією поділилася дівчина на ім'я Катя Стельмащук на своїй сторінці у Facebook.

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Під час посадки у Львові дівчина зайшла в своє купе й помітила там ще одну пасажирку, після чого вони обидві почали готуватися до сну. Перед відправленням у купе зайшов ще один пасажир — чоловік, який став сусідом дівчат.

"О, ще й купе з дівчатками, ну везе ж!" — сказав пасажир, затягуючи в купе здоровенну валізу", — написала Стельмащук.

Потім чоловік почав ставити дівчатам багато питань, заважаючи їм спати. Стельмащук та її сусідка дали зрозуміти чоловікові, що не схильні до спілкування, але чоловік продовжував їх турбувати.

"Дівчата, а ви голенькі спите чи переодягаєтеся?". "Що?" — питаю з виразом обличчя цілковитого нерозуміння, відрази, і щирої жалості до цього персонажа. "Ну я просто запитав, що тут такого", — розповіла пасажирка.

Потім до чоловіка в купе зайшов його товариш, і вони почали слухати шансон. На прохання вимкнути музику хлопці відповідали хамством і пропонували взяти квитки у вагони "люкс".

"Хлопці, вимкніть музику або візьміть навушники!" — я не витримала. "Ну то йдіть в люкси і там спіть. Що це я під вашу дудку танцювати буду? Хочете окремий номер — таксі викликайте". Я збираю свої речі під акомпанемент навчань, як мені треба жити і яка я "нервова", і йду до провідниці з вимогою виселити цих двох або переселити нас", — повідомила дівчина.

Провідниця, як стверджує Стельмащук, обіцяла заспокоїти бешкетників, але довгий час це не супроводжувалося ніякими заходами. Після цього дівчина звернулася до начальника поїзда, і він пригрозив дебоширам висадкою на найближчій станції. Але ці загрози на чоловіків не подіяли.

У той же час провідниця почала стверджувати, що чоловіки заспокоїлися і дівчата можуть лягти спати. У відповідь на це пасажирки почали вимагати, щоб дебошира висадили, оскільки вони бояться повертатися до нього в купе. Але на їхні прохання не реагували і пояснювали, що чоловік такий же пасажир із квитком і має право на проїзд.

"На цьому провідниця йде в свою каюту, а я залишаюся в купе. Сну в мене вже немає, я просто сиджу й офігіваю від того, що відбувається. І тут заходить цей доблесний герой. "Ну що, принцеско, задоволена? Чого не спиш? Чим раніше заснеш, тим швидше виспишся. Що, нерви пустують? Так ти заспокійливе пий. Хочеш дам тобі таблетку? Заснеш на раз-два?" — продовжила розповідь дівчина.

Після чергової невдачі при спробі висадити неадекватного пасажира друга дівчина написала своєму хлопцеві, і той викликав поліцію на станцію в Тернополі, але й копи не допомогли їм.

Після довгих роз'яснень начальник поїзда надав дівчатам місця в іншому купе і посеред ночі вони були змушені тягнути туди свої валізи.

Відповідь "Укрзалізниці"

Пізніше дівчина написала, що мала телефонну розмову з представником "Укрзалізниці".

"По-перше, вдячна їй за швидке втручання в ситуацію. За її словами, про це будуть говорити з представниками Нацполіції. Ну, будемо сподіватися, що не як зазвичай", — зазначила вона.

За словами Стельмащук, у компанії їй сказали, що все ж таки мають право — і повинні в таких ситуаціях — висаджувати неадекватних пасажирів із поїзда, передаючи їх у руки поліції. В "УЗ" вибачилися за те, що провідник і начальник поїзда не розібралися в ситуації.

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