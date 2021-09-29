У потязі "УЗ" намагалися зґвалтувати художницю Надію Кушнір

Провідниця вагона байдуже поставилася до слів жінки, а один з пасажирів і зовсім почав розповідати, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

Українська ілюстраторка Надія Кушнір на своїй сторінці у Facebook заявила про те, що її спробували зґвалтувати в СВ потяга "Укрзалізниці". Хоча через час жінка все ж видалила свою публікацію, деякі користувачі встигли зробити її скріншот.

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За словами Кушнір, інцидент стався в ніч на 29 вересня в потязі "Львів-Київ".

"Сьогодні вночі в потязі мене намагалися зґвалтувати. Спочатку чувак втирав якусь діч, показував жену і дитину, потім взагалі роздягнувся і моєю рукою намагався мені показати відсутність у себе пупка. Я не знаю, чому я тоді ж і не звалила з того СВ, а просто сказала, що я не хочу, не буду і що за х * єнь. Далі він не затикався, але не чіпав мене", — написала жінка.

Кушнір зазначила, що через деякий час попутник усе ж став відкрито до неї домагатися. За словами жінки, насильник стягнув з неї ковдру, став на коліна і намагався розставити ноги ілюстраторки, при цьому намагаючись її цілувати.

"Я почала арать "шо відбувається", він кинувся і почав говорити, шо вже нічого не відбувається, хапнула сумку з гаманцем і документами і погнала до провідниці", — розповіла Надія.

Допомоги від провідниці, однак, жінка не отримала — та, за її словами, нарікала на те, що про такі ситуації необхідно говорити відразу.

При цьому провідниця байдуже відреагувала на інцидент, а пасажири сусідніх купе ніяк не відреагували на крики жінки.

"Коли це відразу, ось відразу, і я тут", — обурилася Кушнір.

Далі жінка стверджує, що її переселили до чоловіка, який самотужки викупив СВ. Однак, він, за її словами, почав розповідати про те, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

"Коли викликали начальника поїзда, цей товариш сказав, що хропів і тому мені заважав, і я тому втекла. Хоча інші сусідні СВ чули мій ор, але всі висловили тільки своє обурення шумом", — сказала Кушнір, додавши, що не хоче писати заяву в поліцію.

Фото: Скриншот

На публікацію жінки відреагував голова комунікаційного відділу "Укрзалізниці" Олександр Шевченко. За його словами, при відповідних скаргах провідник зобов'язаний викликати на найближчу станцію співробітників поліції. Чоловік пообіцяв, що обладнання потягів камерами відеоспостереження буде прискорено, також з'явиться можливість при купівлі квитка онлайн бачити статеву приналежність сусіда.

Примітно, що незабаром публікація жінки була видалена. Замість неї Кушнір написала: "Зря я написала взагалі той пост. Треба було мовчати і не вигрібати ці "прокоментуйте нам в прямому включенні", на **** и в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації. Спасіба, пажалуй я уйду кудась на пару днів подалі від всіх і всього".

Фото: Скриншот

Пізніше вона написала: "З поліцією поговорила. Г *** а про себе почитала. День удался".

Фото: Скриншот

Хто така Надія Кушнір

Надія Кушнір — це відома українська ілюстраторка. Саме вона є автором інтернет-персонажа Гуся.

[ + – ] Гусь Фото: Укринформ

Також Кушнір є художником-іконописцем, членкинею Національної спілки художників України.

Варто зазначити, що "Укрзалізниця" досить часто потрапляє в скандали, пов'язані із сексуальними домаганнями. У серпні жертвами виявилися двоє дівчат, які їхали в одному купе з нетверезим чоловіком. Той відпускав сексистські жарти і намагався приставати до пасажирок.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі жінці з двома дітьми не дозволили перебувати вночі в платному залі підвищеного комфорту на залізничному вокзалі. Співробітницю вокзалу звинуватили в тому, що вона заборонила дітям спати в залі підвищеного комфорту. При цьому сам документ, який забороняє сон, так і не був знайдений.