"И так сойдет": в поезде "Укрзализныци" лампу приклеили к потолку пластырем (фото)

По словам пользовательницы соцсети, светильник продолжал работать. В "Укрзализныце" уже заверили, что "решат ситуацию".

В поезде "Укразализныци" №150, который курсирует по маршруту "Ивано-Франковск-Полтава", лампу приклеили к потолку при помощи медицинского пластыря. Об этом написала на своей странице в Facebook Дарья Мазур.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам женщины, увидел приклеенную к потолку пластырем лампу ее супруг по дороге со Львова. Пользовательница соцсети отметила, что устройство все же продолжало светить.

"Видно, у кого-то там в "Укрзализныце" золотые руки (правда, из ж*пы), мыслит out of the box и вообще мамина гордость", — написала женщина.

[ + – ] В поезде "Укрзализныци" лампу приклеили к потолку пластырем

[ + – ] В поезде "Укрзализныци" лампу приклеили к потолку пластырем

[ + – ] В поезде "Укрзализныци" лампу приклеили к потолку пластырем

Других пользователей соцсети рассмешила эта ситуация. Они оставляли под публикацией женщины следующие комментарии: "Так это же чтобы вагончик не болел", "Гггг, когда под рукой нет скотча))", "Так это уже Европа или будет еще хуже?", "Хорошо что еще едет", "И так сойдет", "Скажите спасибо, что не синей изолентой! Ишь ты, барские замашки!".

Примечательно, что на инцидент уже отреагировали в самой "Укрзализныце". Под публикацией Дарьи с официального аккаунта компании оставили комментарий, в котором попросили уточнить детали поездки и заверили, что свяжутся с ней после "решения ситуации".

[ + – ] В поезде "Укрзализныци" лампу приклеили к потолку пластырем

Напомним, в начале июля один из народных депутатов рассказал, что ему в "люксовом" вагоне УЗ три раза выдали грязное и дырявое постельное белье.

В июне сообщалось, что пассажиров поезда "Львов-Мариуполь" из-за дыры в потолке затопило дождем. А в мае вагон поезда "Рахов-Одесса" залило из-за прорыва трубы. В феврале же пассажиры поезда "Харьков-Трускавец" жаловались на то, что в дороге их искусали клопы.