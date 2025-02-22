РФ атаковала Киев и область "шахедами": детали вражеского удара

В Киевской области в результате российской атаки погиб сотрудник "Укрзалізниці". В самом Киеве обломки "шахеда" вызвали разрушения в Соломенском районе.

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В ночь с 21 на 22 февраля российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники, в результате чего погиб сотрудник "Укрзалізниці". Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграмм.

"В результате падения БПЛА на своем рабочем месте погиб наш дежурный по переезду в Бориспольском районе", — говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что движение поездов на участке, где погиб мужчина, разрешено с пониженной скоростью, а поезда движутся по расписанию.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки "шахеда" вызвали разрушения в Соломенском районе столицы.

"В Соломенском районе, где упали обломки БпЛА, пожар на территории частной застройки. Есть разрушения", — написал Кличко.

В Киевской городской военной администрации подтвердили эту информацию, добавив, что "пострадавших нет".

"Падение обломков БПЛА на открытую территорию частной усадьбы в Соломенском районе привело к возгоранию дерева на площади 3 м.кв. Пожар ликвидирован. Взрывная волна повредила окна в доме напротив", — подчеркнули в КГГА.

Отметим, что после 23:00 корреспондент Фокуса сообщила о взрывах, которые были слышны в Киеве.

Напомним, в ночь на 21 февраля ВС РФ обстреляли Украину несколькими волнами дронов-камикадзе "Шахед" и баллистическими ракетами.

В ночь на 20 февраля ВС РФ ударили по Херсону управляемыми авиабомбами.