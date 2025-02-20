В Херсоне КАБ снес подъезд, под завалами женщина, пострадали 13-летние близнецы, — ОВА (фото, видео)

Российская управляемая авиабомба попала по дому в Центральном микрорайоне Херсона, заявил глава городской администрации Роман Мрочко. Спасли шесть человек.

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В ночь на 20 февраля Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Херсону управляемыми авиабомбами. Одна авиабомба попала в многоэтажку и разрушила секцию с первого по девятый этаж. Под завалами находится женщина, к которой пытаются добраться спасатели. О деталях удара врага рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Мрочко сообщил, что около полуночи ВС РФ запустили по Херсону три КАБа. Одна авиабомба ударила по девятиэтажке в Центральном микрорайоне. В результате удара пострадали гражданские, заявил глава МВА. Двое из пострадавших — 13-летние подростки, двойняшки — мальчик и девочка. Дети получили минно-взрывные травмы, им оказывают помощь. Третий раненый — мужчина, у которого травмированы ноги и есть черепно-мозговая травма, написал он.

На фото с места событий видим многоэтажку, одна из секций которой полностью разрушена. Спасатели и коммунальная техника разгребает кучу строительного мусора, пытаясь вытащить других пострадавших.

Обстрел Херсона — КАБ РФ попал в многоэтажку, 20 февраля Фото: Роман Мрочко/Facebook Обстрел Херсона — последствия попадания КАБа РФ в многоэтажку, 20 февраля Фото: Роман Мрочко/Facebook

Обстрел Херсона — детали событий 20 февраля

Спустя почти два часа Мрочко добавил информацию о пострадавших. По его словам, с восьмого этажа спасатели сняли мужчину, кроме того, есть еще двое раненых — это 60-летний гражданин (травма лба) и 36-летний (акубаротравма), сообщил чиновник. На месте событий продолжают работать спасатели и спецтехника, написал он в 2:44 20 февраля.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил попадание КАБа в многоэтажку в Херсоне. Также он добавил, что под завалами — женщина, мать пострадавших близнецов. На момент публикации статьи нет информации, спасли ли ее.

Отметим, 19 февраля ВС РФ ударили по Одессе, сообщили в Одесской ОГА и городской голова Геннадий Труханов. В результате удара 250 тыс. жителей города остались без света, также исчезло теплоснабжение. Местные власти приняли решение, что дети не будут ходить в школу, пока ситуация наладится. Россияне ударили по Одессе дронами-камикадзе "Шахед", уточнил мэр. Стая беспилотников налетела на микрорайон, в котором живут 250 тыс. человек, заявил он.

Напоминаем, 17 февраля россияне атаковали Николаев, применив при этом девять новых типов беспилотников, сообщил детали глава ОВА Виталий Ким.