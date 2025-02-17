"Были попадания с тяжелыми последствиями": Россия выпустила по Николаеву 9 новых типов "Шахедов"

По информации председателя Николаевской ОВА, всего было применено 9 беспилотников — некоторые удалось сбить, однако были и попадания с тяжелыми последствиями.

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Вооруженные силы Российской Федерации впервые атаковали Николаев модернизированным беспилотником Shahed, оснащенным 12-канальными антеннами. Об этом в эфире телеканала Live сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 17 февраля.

"Это были поражения. Мы видим, что Николаев впервые атакован Shahed с 12-канальными антеннами. Максимум было восемь. То есть у РФ они появились с 2025 года и, по моему мнению, россияне сами могут их производить", — рассказал он.

Виталий Ким объяснил, что это не новый тип "Шахедов", это новый тип связи. Стандартный "Шахед" — это четыре антенны. Ранее в российской армии начали применять 8-канальные дроны, чтобы было труднее его сбить.

Он добавил, что 16 февраля был использован впервые 12-канальный "Шахед", всего их было применено 9 штук. Некоторые из них удалось сбить, однако были некоторые попадания с тяжелыми последствиями. Сейчас Вооруженные силы Украины и институты ищут эффективные способы противодействия таким беспилотникам.

По информации главы Николаевской ОГА, атака на город привела к временным проблемам с отоплением для 100 тысяч человек, однако его полностью восстановили. Электроснабжение сейчас работает без графиков отключений.

Напомним, в ночь на 16 февраля Россия атаковала беспилотниками критическую инфраструктуру Николаева. В городе полностью разрушена электрогенерация после атаки российских беспилотников по ТЭЦ, часть абонентов остается без теплоснабжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Николаеве после удара "Шахеда" 100 тысяч горожан остались без отопления.