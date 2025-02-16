РФ ударила по ТЭЦ в Николаеве: в городе полностью разрушена электрогенерация (видео)

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, город ищет альтернативные пути генерации. В то же время глава ОВА Виталий Ким заявил о постепенном подключении домов к теплу.

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В Николаеве полностью разрушена электрогенерация после атаки российских беспилотников по ТЭЦ, которая произошла в ночь на воскресенье, 16 февраля. Часть абонентов остается без теплоснабжения. Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич.

Сейчас специалисты ТЭЦ и "Николаевоблтеплоэнерго" работают над восстановлением теплоснабжения, используя альтернативные методы.

"Ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы... Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно", — написал Сенкевич в Telegram.

Несмотря на разрушения, больницы города продолжают получать тепло благодаря модульным котельным, которые были переданы Николаеву Данией, отметил мэр.

Коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах в течение всего дня.

Один из вражеских ударов пришелся на проезжую часть проспекта Центрального, попав в канализационный коллектор. Бригады "Николаевводоканала" работают над его восстановлением.

Ремонтные работы будут продолжаться и завтра.

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким заявил о постепенном подключении домов к теплу.

"Прошу четко выполнять указания власти, потому что мы будем с сегодняшнего дня подключать к теплу дома, но постепенно, и чтобы не было, что кто-то хочет раньше, откроет раньше, и будет несанкционированный забор тепла, и это может привести к аварии. Не спешите, делайте четко, как вам говорят, и все будет хорошо", — заверил Ким.

Напомним, в ночь на 16 февраля Россия атаковала беспилотниками критическую инфраструктуру Николаева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Николаеве после удара "Шахеда" 100 тысяч горожан остались без отопления.