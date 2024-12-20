Баллистика, "Шахеды" и артобстрелы: ВС РФ массированно атаковали Украину, в регионах есть разрушения

В Киеве разрушения инфраструктуры зафиксированы в четырех районах. Херсон находился под массированным артиллерийским обстрелом, а вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Антоновского моста. В Кривом Роге завершили разбирать завалы после попадания ракеты в жилой дом.

Related video

В ночь на 20 декабря ВС РФ атаковали регионы Украины "Шахедами", также ночью под атакой вражеской артиллерии оказался Херсон и его пригород. А утром под атакой баллистики — Киев. Есть пострадавшие и разрушения. Фокус собрал все, что известно на данный момент о последствиях вражеских обстрелов в регионах.

Ракетная атака баллистикой и "шахедами" Киева и Киевщины

Утром 20 декабря ВС РФ ракетами ударили по Киеву. В 07:00 прозвучали первые взрывы в столице. Начальник Киевской городской военной администрации МВА Сергей Попко проинформировал, что в городе работает ПВО. Уже в 07:21 стало известно о первых последствиях воздушной атаки.

"В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы направляются на место", — написал городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Также в Днепровском районе столицы зафиксировано падение еще одних обломков в недострой. Кроме того, по информации от экстренных служб, обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, а также поднялся пожар в Соломенском районе Киева. По состоянию на 07:45 известно о трех пострадавших.

По данным мониторинговых каналов, враг применил не менее 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской области и две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", выпущенные с истребителей МиГ-31К.

В КГВА обнародовали информацию о последствиях ракетного удара по Киеву:

В Голосеевском районе: повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. Загорелось 5 автомобилей.

Днепровский район: Поврежден недострой.

Соломенский район: предварительно возгорание в здании.

Впоследствии появилась информация о разрушении инфраструктуры в четвертом, Шевченковском, районе Киева.

Предварительно, по информации КМВА, предварительно, ВС РФ использовали аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. В результате вражеской атаки пострадали 7 человек, двое из них находятся в больнице.

В результате вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 м².

Как сообщили в ГСЧС Киевщины, к ликвидации привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Поздно вечером 19 декабря ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Была разрушена часть жилого дома. Из-под завалов достали трех человек. Спасательно-поисковые работы завершены. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек. Среди них — 15-летняя девочка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести. Частично разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждены — 3 многоквартирных и 17 частных", — проинформировал он.

Сергей Лысак добавил, что в результате ракетного удара разбиты окна в социальном учреждении и стационарном отделении городской больницы. Его пациентов перевели в другие медучреждения. Побиты и более 20 транспортных средств.

По Никопольщине агрессор целился из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Попал по райцентру и Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет. Повреждена хозяйственная постройка.

Атака на Сумы и Сумскую область

Ночью, 20 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре областного центра. Как сообщили в Сумской ОГА, предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки россиян уточняются.

Ночью в небе над Сумской областью украинские зенитчики сбили 6 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Атака на Херсон и штурм ВС РФ возле Антоновского моста

В Херсонской ОГА заявили о массированном артиллерийском обстреле Херсона и о попытке вражеских ДРГ прорваться в районе Антоновского моста.

"Под огнем — жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие среди горожан. Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками. Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте", — проинформировал председатель ОГА Александр Прокудин.

Как пояснили в телеграм-канале "Николаевский Ванек" оккупанты обстреливали город для того, чтобы прикрывать вражеские штурмовые группы, которые пытались прорваться на этом участке фронта.

"Херсон под массированным артобстрелом. Бьют без корректировки, не прицельно. Есть первые сообщения о пожарах в жилых домах. Весь этот обстрел связан с попытками п**оров занять район Антоновского моста. Просто сейчас штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе под прикрытием этого же обстрела", — написал "Ванек".

Обстрел Харьковщины

В Харьковской ОГА 20 декабря утром проинформировали, что вечером 19 декабря в селе Черемушное во дворе частного домовладения упал и взорвался "Шахед". Повреждено частное домовладение. Пострадала женщина 46 лет.

Из-за обстрелов Двуречанской территориальной громады в селе Двуречная в результате обстрела пострадала 54-летняя женщина. Вследствие обстрела Искандер-М повреждены 12 частных домов, помещение Новой почты, 3 хозяйственные постройки в селе Шевченково. Пострадали 3 человека. Погибли две женщины 65,67 лет и 33-летний мужчина.

В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 32 человека.

Напомним, что 19 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разбит жилой дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и 2 мужчин.