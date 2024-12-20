Балістика, "Шахеди" та артобстріли: ЗС РФ масовано атакували Україну, в регіонах є руйнування

У Києві руйнування інфраструктури зафіксовано у чотирьох районах. Херсон перебував під масованим артилерійським обстрілом, а ворожі ДРГ намагалися прорватися поблизу Антонівського мосту. У Кривому Розі завершили розбирати завали після влучання ракети у житловий будинок.

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В ніч на 20 грудня ЗС РФ атакували регіони України "Шахедами", також вночі під атакою ворожої артилерії опинився Херсон та його передмістя. А вранці під атакою балістики — Київ. Є постраждалі та руйнування. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про наслідки ворожих обстрілів в регіонах.

Ракетна атака балістикою та "Шахедами" Києва та Київщини

Вранці 20 грудня ЗС РФ ракетами вдарили по Києву. О 07:00 пролунали перші вибухи в столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації МВА Сергій Попко проінформував, що у місті працює ППО. Вже о 07:21 стало відомо про перші наслідки повітряної атаки.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", — написав міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, на місце події була викликана бригада швидкої допомоги. Також у Дніпровському районі столиці зафіксовано падіння ще одних уламків в недобудову. Крім того, за інформацією від екстрених служб, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі, а також здійнялася пожежа в Соломʼянському районі Києва. Станом на 07:45 відомо про трьох постраждалих.

За даними моніторингових каналів, ворог застосував щонайменше 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Брянської області та дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", випущені з винищувачів МіГ-31К.

В КМВА оприлюднили інформацію про наслідки ракетного удару по Києву:

В Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Загорілося 5 автомобілів.

Дніпровський район: Пошкоджено недобудову.

Соломянський район: попередньо, загорання в будівлі.

Згодом з'явиласья інформація про руйнування інфраструктури у четвертому, Шевченківському, районі Києва.

Попередньо, за інформацією КМВА, ЗС РФ використали аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 людей, двоє з них перебувають у лікарні.

Внаслідок ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².

Як повідомили в ДСНС Київщини, до ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль", місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Пізно ввечері 19 грудня ЗС РФ завдали удару балістичною ракетою по Кривому Рогу. Було зруйновано частину житлового будинку. З-під завалів дістали трьох людей. Рятувально-пошукові роботи завершені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них — 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Пошкоджені — 3 багатоквартирних і 17 приватних", — проінформував він.

Сергій Лисак додав, що внаслідок ракетного удару потрощені вікна в соціальному закладі та стаціонарному відділенні міської лікарні. Його пацієнтів перевели до інших медустанов. Побиті й понад 20 транспортних засобів.

По Нікопольщині агресор цілив із важкої артилерії та РСЗВ "Град". Влучив по райцентру і Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Пошкоджена господарська споруда.

Атака на Суми та Сумщину

Вночі, 20 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі обласного центру. Як повідомили в Сумській ОВА, попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються.

Вночі у небі над Сумщиною українські зенітники збили 6 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Атака на Херсон і штурм ЗС РФ біля Антонівського мосту

В Херсонській ОВА заявили про масований артилерійський обстріл Херсона і про намагання ворожих ДРГ прорватися в районі Антонівського мосту.

"Під вогнем — житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед містян. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці", — проінформував голова ОВА Олександр Прокудін.

Як пояснили в телеграм-каналі "Николаевский Ванек" окупанти обстрілювали місто для того, щоб прикривати ворожі штурмові групи, які намагалися прорватися на цій ділянці фронту.

"Херсон під масованим артобстрілом. Б'ють без коригування, не прицільно. Є перші повідомлення про пожежі у житлових будинках. Весь цей обстріл пов'язаний із спробами п**орів зайняти район Антонівського мосту. Просто зараз штурмові групи в районі Олешек намагаються рухатися ближче до Антохи під прикриттям цього ж обстрілу", — написав "Ванек".

Обстріл Харківщини

В Харківській ОВА 20 грудня зранку проінформували, що ввечері 19 грудня в селі Черемушне у дворі приватного домоволодіння впав та вибухнув "Шахед". Пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждала жінка 46 років.

Через обстріли Дворічанська територіальної громади в селі Дворічна внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка. Внаслідок обстрілу Іскандер-М пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення Нової пошти, 3 господарчі споруди в селі Шевченкове. Постраждали 3 людини. Загинули дві жінки 65,67 років та 33-річний чоловік.

В результаті посилення заходів із евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 32 людини.

Нагадаємо, що 19 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було розтрощено житловий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та 2 чоловіків.