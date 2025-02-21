Ночной обстрел "Шахедами" и ракетами: какие области под ударом РФ и где работало ПВО

Российские баллистические ракеты угрожали Одессе и Затоке, предупредило Воздушное командование. Кроме того, дроны петляли над Полтавской и Киевской областями.

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В ночь на 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Украину несколькими волнами дронов-камикадзе "Шахед" и баллистическими ракетами. Дроны залетали с восточного направления и направлялись в центральные области. Тем временем ракеты угрожали Одессе и югу. Фокус собрал информацию об обстреле Украины и о регионах, в которых работали средства противовоздушной обороны.

Командование Воздушных сил ВСУ около 20 час. 20 февраля сообщили о первой волне российских беспилотников, которая заходила на территории Украины со стороны Сумской области. Попетляв над Черниговской областью, часть из них направилась на Киев, часть — на Миргород Полтавской области. Уже в 22:36 БПЛА врага добрались до Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областей, говорится в Telegram-канале командования. После этого поступала информация о движении дронов над центральными регионами. Кроме того, около 2-3 ч. они добрались до Ровно.

Между тем в 4 ч. командование предупредило об угрозе баллистического удара с южного направления. ВС РФ целились по Одессе и Затоке, говорится в сообщениях Воздушных сил.

Обстрел Украины — Воздушное командование об ударе по Одессе 21 февраля Фото: Скриншот

Обстрел Украины — детали удара РФ 21 февраля

Сигнал воздушной тревоги в ночь с 20 на 21 февраля длился 8-10 часов на Черниговщине и Сумщине: начали в 19-20 ч, закончили около 5 ч. В других регионах тревога длилась от двух минут (Винницкая область) до 4-7 ч. (Житомирская, Черкасская и т.д.). Военные администрации ночью и утром информировали о работе ПВО и о ситуации в регионах в результате обстрела РФ.

Киевская городская военная администрация дважды информировала о взрывах из-за срабатывания средств ПВО. Первое сообщение появилось в 22:04, второе — в 0:27. В сообщениях говорилось о том, что сбивается вражеская угроза в небе над Киевом. Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил удар по столице. Мэр написал в Telegram, что в 22 час. ПВО работало над Оболонью. О последствиях российского удара областная военная администрация пока не информировала.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram-канале не писал о взрывах над Одессой и в регионе: информировал только о начале и конце тревоги. Впрочем, в местном паблике "Одесса Info" в 4:27 писали об угрозе баллистики для Затоки и о взрывах.

В Сумской ОГА сообщили о сбивании семи дронов "Шахед". О последствиях или пострадавших информации не было.

Военные администрации других областей, которые фигурировала в предупреждениях Воздушных сил, не писали об атаке дронов и о последствиях работы ПВО.

Отметим, 20 февраля состоялась воздушная атака ВС РФ с применением 161 дрона и 14 ракет различных типов (Х-101/Х-55см, "Искандеров"). Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг целился по объектам газовой инфраструктуры. Какой именно объект пострадал и где он расположен, чиновник не указал. Только отметил, что на место выехали ремонтники.

Напоминаем, 19 февраля на портале Defense Express рассказали о ситуации по ракетам для ЗРК Patriot, поставки которых зависят от президента США Дональда Трампа.