"Уже не хватает": позиция Трампа ставит вопрос о ракетах для Patriot, — Defence Express

Эксперт Олег Катков заявил, что пока не понятно, где Украине брать ракеты для систем ПВО. По его словам, какая бы "подушка запасов" не была создана, она сокращается.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля рассказал, как ночью получил звонок от командующего с жалобой, что ракеты для Patriot исчерпаны, и отражать вражеские цели нечем. Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии "Еспресо" объяснил, что проблема связана с позицией лидера США Дональда Трампа.

"Их уже не хватает. И да, это та реальность и то понимание, которое приносит то, что Украина уже банально не получает от США с 22 января новые пакеты вооружения. То есть если мы вспомним то, что было год назад вот примерно в то же время. Год назад, когда Байден еще был президентом, но республиканцы блокировали выделение денег на помощь Украине", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужны постоянные поставки боеприпасов. Пакеты, которые ранее Киев получал от США каждые две недели, "перестали быть новостью", но они всегда содержали ракеты для различных ЗРК. В том числе речь идет и о системе Patriot. Если же не возобновлять запасы, они исчерпываются.

"Здесь вопрос в том, что действительно какой-то запас был создан администрацией (Джо, — ред.) Байдена и как выполняются их поставки", — заметил Катков.

Он напомнил, что в пакеты с боеприпасами вкладывались миллиарды. Кроме того, были выделены деньги на производство ракет.

"Но мы в любом случае должны понимать, что какая бы подушка запасов не была создана, она сокращается", — предупредил аналитик.

Он отметил, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов к тем комплексам, которые уже были предоставлены США.

"Речь идет именно об американских ракетах для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идет об американских ракетах к таким совместным европейско-американским комплексам NASAMS, то есть AIM-120, AIM-9, которые также используются в F-16. И, вообще, к F-16 также необходимо получать соответствующее вооружение американского производства. То есть текущая позиция нынешнего президента Трампа американского, она ставит вопрос: а где это все брать", — добавил Катков.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что без поддержки США Украине "будет очень трудно", поэтому нужно сделать все возможное, чтобы ее удержать. Он отметил, что это сотрудничество — "однозначно двустороннее и взаимовыгодное".

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