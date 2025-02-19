Черный МиГ-29: в Воздушных силах ВСУ появился истребитель в необычном камуфляже (видео)

По словам западных обозревателей, данное решение выглядит как минимум странно, поскольку черный цвет делает самолет более заметным в воздухе. Возможно, данный камуфляж намекает на историю с "Призраком Киева".

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Севастопольская бригада тактической авиации недавно опубликовала любопытное видео, на котором был замечен истребитель Воздушных сил ВСУ в необычном камуфляже черного цвета. Обозреватели The War Zone обратили внимание на нехарактерную расцветку самолета и пытались выяснить причины такого решения.

На кадрах был показан черный МиГ-29, прошедший капитальный ремонт, а на крыльях, элеронах и хвостовых плоскостях нанесены синие и желтые опознавательные панели для предотвращения "дружественного огня", поскольку российские тактические истребители также окрашиваются в темные оттенки серого. Причем на носу самолета размещена эмблема "Призрак Киева", отсылающая к легенде о неизвестном украинском пилоте-асе, появившейся в начале конфликта.

Аналитики отметили, что ранее большинство отремонтированных МиГ-29 получали "пиксельный" камуфляж, но черная окраска стала исключением.

Возможные причины выбора черного камуфляжа

Черная окраска МиГ-29 вызывает вопросы. Дело в том, что такой камуфляж, в отличие от привычного варианта, делает самолет более заметным в воздухе. Между тем аналогичная практика используется в ВВС Великобритании для учебных самолетов, чтобы снизить риск столкновений. Только в случае с британскими машинами они красятся в глянцевый, а не матовый черный цвет.

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Но в данном случае причиной может быть связь с историей о "Призраке Киева", поэтому использование черного цвета и эмблемы может быть способом поддержания боевого духа и создания визуального образа элитного истребителя.

"Очевидно, что идея о мстительном пилоте МиГ-29, сметающем российские самолеты с неба и становящемся при этом национальным героем, очень сильна, и история о "киевском призраке" сохранилась, что видно, например, по использованию эмблемы на самолетах и нашивках летчиков", — отметили обозреватели.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность отправки истребителей Eurofighter Typhoon для патрулирования воздушного пространства Украины. По словам журналистов The Times, такой вариант более реалистичен, чем создание беспилотной зоны.