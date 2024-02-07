Кто придумал "Призрака Киева": в ВСУ рассказали историю рождения легенды (видео)

Идея "Призрака Киева" понадобилась в первые дни войны, чтобы показать подвиги украинских пилотов. Эти асимметричные действия деморализовали врагов.

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Концепция народного героя "Призрак Киева" родилась благодаря командной работе в пресс-центре ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Спикеры командования пытались создать образ украинского пилота, который уничтожает авиацию противника. О деталях "рождения" собирательного образа пилота-героя спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш рассказал на портале информационного агентства "Укринформ".

Евлаш объяснил, что идея родилась в его присутствии в феврале 2022 года. Происходил "брейншторм", на котором думали, как работать в соцсетях, чтобы не получить "бан", и показать подвиги украинских бойцов, пилотов. Два человека, непосредственно причастных к "рождению" — это спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый и спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, — заявил собеседник журналистов.

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Сначала Череватый отметил, что неплохо было бы создать образ народного мстителя, который уничтожает врагов. После этого Фитьо предложил назвать этого мстителя "Призрак Киева". Собирательный образ должен был показать пилотов, которые сбивали российские самолеты — тогда как раз публиковали много соответствующих видео, — пояснил Евлаш.

"Сергей Череватый предложил, что надо создать образ мстителя, народного героя, олицетворение человека, который является асом и может уничтожать… И во время брейншторминга, кажется, Владимир Фитьо предложил назвать его "Призрак Киева". Все поддержали, и это подхватили новости".

Таким образом "Призрак Киева" появился на всеукраинском телемарафоне, распространился среди мировых медиа и в соцсетях. Благодаря таким "асимметричным идеям" удавалось влиять на врага: "деморализовать, дестабилизировать его всеми возможными и невозможными каналами и путями".

"Мы тогда как бы выдумывали и делали нестандартные, асимметричные вещи, которые нам и дали преимущество. В первые дни мы информационно российскую пропагандистскую армию достаточно сильно наказали", — подытожил представитель ОСУВ "Хортица".

Призрак Киева — как рождалась городская легенда

Отметим, 25 февраля 2022 года в сети появилось видео, как пилот МиГ-29 ВСУ сбил сразу шесть российских самолетов. Пресс-служба Верховной Рады назвала бойца "Призраком Киева". Уже через месяц о подвигах Воздушных сил заговорили за рубежом: их действиям в небе удивлялись военные ВВС США, — рассказал пилот по прозвищу "Джус".

В октябре 2022 года стало известно о гибели летчика Михаила Матюшенко — именно он руководил украинскими пилотами, которые отражали атаки россиян над Киевом в первые дни вторжения РФ. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эксклюзивном интервью Фокусу подтвердил, что"Призрак Киева" — это собирательный образ, олицетворяющий подвиги 40-й бригады тактической авиации, в состав которой входили бойцы из разных уголков Украины.

С осени 2023 года лучших украинских пилотов, которые, ко всему, владеют английским языком, отправили на обучение за границу — они должны научиться пилотировать истребители F-16. Согласно договоренностям самолетной коалиции, Украина должна получить около 60 воздушных судов, заявил президент Владимир Зеленский в августе.

Напоминаем, в феврале 2024 года Нидерланды сообщили, что передают Украине еще одну партию F-16. Эксперты Forbes рассказали, чем этот самолет превосходит МиГ-29 и "Сухой", которые есть у Воздушных сил ВСУ.