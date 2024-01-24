Видят дальше и умеют "обманывать": как F-16 усилят ВСУ после замены "мигов" и "сушек", — СМИ

Украинская армия получит F-16, способные сотрудничать с установками ПВО Patriot. Три европейские страны отдают ВСУ десятки таких истребителей, в то время как США имеют их сотни.

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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon превосходит самолеты МиГ и "Сухой", которыми Украина вела боевые действия в 2022-2023 гг. Среди основных недостатков советских воздушных судов — слабый радар и неспособность вести радиоэлектронную борьбу. Между тем F-16 способен следить за объектами на расстоянии до 130 км и выстреливать "тепловые ловушки", чтобы вводить в заблуждение противника. О том, какие новые возможности получат украинские Силы обороны, рассказали на портале Forbes.

Журналист David Axe сообщил, что парк военной авиации ВСУ может насчитывать около 100 ед.: около 57 МиГ-29 и "пару десятков" самолетов Су-27. От партнеров, Дании и Нидерландов, в 2024 году Силы обороны должны получить около 60 самолетов — их возможности пополнят мощность Воздушных сил Украины, говорится в статье Forbes.

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F-16 для Украины — детали

На портале Forbes отметили, что Украина может получить 42 F-16 из Нидерландов, 19 — из Дании, около 10 — из Норвегии: все — одной модели F-16AM/BM Mid-Life. Истребитель, который будут иметь Воздушные силы, разработали в 80 гг., но после того дважды модернизировали западным оборудованием.

Воздушное судно имеет следующие улучшенные характеристики:

радар AN/ASQ-213 дает возможность обнаружить комплексы ПВО российской армии, расположенные на расстоянии около 130 км — то есть дальше, чем радары советских самолетов;

ракета AGM-88, работая совместно с радаром, способна уничтожить установку противовоздушной обороны врага;

запуск ракеты-приманки ADM-160 (дальность около 460 км) дает возможность "обмануть" батареи ПВО;

ракета AIM-120 умеет самостоятельно маневрировать и способна уничтожить воздушную цель на расстоянии до 92 км — автор указывает, что это дальше, чем имеющаяся у украинцев ракета Р-27ЕР;

система AN/ALQ-213, которая состоит из датчиков, средств помех и средств противодействия, помогает защитить самолет от ударов врага;

система связи объединяет F-16 с уставками ПВО Patriot и с другими самолетами — таким образом можно эффективно выявлять и уничтожать вражеские цели.

Военная авиация ВСУ

Согласно подсчетам автора материала, в Украине есть следующий перечень моделей МиГ: МиГ-29С, МиГ-29Г, МиГ-29АС, МиГ-29МУ1, МиГ-29МУ2. Воздушные суда выпущены в 80 гг. прошлого века, прошли определенную модификацию и, например, научились видеть цель размером с истребитель на расстоянии 70-100 км. Однако, заметил David Axe, они имеют радар Н019 с низкой дальностью и незащищенностью от воздействия вражеских помех.

К украинским МиГ-ов пристроили оборудование, дающее возможность запускать ракеты Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые наводятся на цель через GPS, и противорадиолокационные ракеты AGM-88. Однако эти переработки являются "грубыми", поэтому пилоты не могут на все 100% использовать указанное оружие, пояснил автор статьи.

Кроме МиГов, украинцы воюют на Су-27С, Су-27П, Су-27УБ, Су-27ПУ, Су-27С1М, Су-27П1М, Су-27УБМ1 и Су-27ПУ1М. Модели также были созданы в 80 гг., их модифицировали, но имеют радары, которые "видят" на такое же расстояние — 80-100 км.

Поставки F-16 — какие есть проблемы

В статье Forbes подытожили, что появление F-16 действительно может повысить способности ВСУ на поле боя. Однако было бы лучше, чтобы истребителей предоставили больше, чем несколько десятков. Дания, Нидерланды отдали все имеющиеся самолеты, при этом в США есть сотни F-16, которые Украина не получит, потому что Конгресс заблокировал выделение денег, — отметил David Axe.

Отметим, правительство США надеется разблокировать выделение 61 млрд долл. для Украины: ведет переговоры с республиканцами по миграционному законодательству. Тем временем глава Республиканской партии Дональд Трамп продвигается к статусу кандидата на пост президента: выиграл отбор в штате Айова. При этом политик время от времени заявляет, что сможет быстро договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об окончании войны.

Напоминаем, 23 января состоялось совещание Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн-18": партнеры пообещали предоставить дальнобойные ракеты, вертолеты и снаряды. В то же время представитель Пентагона отметил, что на этот раз США не передали ВСУ ничего материального, а способны лишь организовать обучение военных.