"Реальная угроза": в Пентагоне объяснили, какое оружие не получит Украина

Для Украины продолжает существовать угроза проигрыша в войне с Россией, отметил представитель Пентагона Патрик Райдер. Между тем на Рамштайн-18 США впервые не смогли предоставить ВСУ пакет военной помощи.

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США из-за отсутствия финансирования не имеют возможности предоставлять Украине оружие из собственных арсеналов — уже готовые системы, которые могли как можно быстрее начать действовать на поле боя. Кроме того, нет денег на то, чтобы заказать новые партии снарядов, ракет, техники и т.д. для будущих нужд. О том, какое именно оружие не получат украинцы, рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Журналисты отметили, что 23 января во время заседания Контактной группы США впервые не объявили о предоставлении пакета военной помощи Украине. После этого поинтересовались, означает ли это, что украинцы не получат танков Abrams и дальнобойных ракет.

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Райдер согласился с медийщиками об отсутствии реального оружия, которое могла бы получить Украина на "Рамштайн-18". Впрочем, есть одно направление, в котором возможна дальнейшая поддержка даже без денег — в США продолжат обучать украинских военных.

По словам бригадного генерала, Украина из-за недостатка финансирования не получит от Пентагона следующее оружие:

артиллерийские снаряды;

противотанковые ракеты;

средства ПВО.

Представитель Пентагона также ответил, существует ли угроза проигрыша Украины в войне из-за решения Конгресса, который четвертый месяц не согласовывает выделение средств на поддержку воюющей страны. Чиновник сначала подчеркнул, что не хочет ничего прогнозировать. После этого признал, есть реальная угроза победы РФ, которая продолжает стремиться "воевать, оккупировать, уничтожить".

"Очевидно, что угроза реальна. И я думаю, тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и уничтожить Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая не исчезнет".

Заседание Рамштайн — детали совещания 23 января

Отметим, 23 января состоялось онлайн-совещание Контактной группы по поддержке обороны Украины в формате Рамштайн, к которому присоединились министры обороны 50 стран-партнеров. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ требует дальнейшего усиления средств ПВО, чтобы сбивать российские ракеты. Министр обороны Рустем Умеров, в свою очередь, отметил потребность в заключении долгосрочных соглашений для производства оружия.

Представитель Минобороны Илларион Павлюк рассказал, что может получить Украина по итогам Рамштайн-18. По его словам, речь идет о поставках дальнобойных ракет и определенного типа вооружения, которое доберется до логистических путей врага.

24 января стало известно о военной технике, которую предоставит Германия. В частности, ВСУ будут иметь шесть вертолетов, которые способны вести морскую разведку и выслеживать подводные лодки.

Напоминаем, с января по май 2023 года в Западной Европе будут происходить масштабные тренировки войск НАТО. Представитель Вооруженных сил Польши объяснил, какие именно навыки будут отрабатывать армии союзников.