"Гарантия против путинской угрозы": Британия направит 20 тысяч военных на учения НАТО

Авианосная ударная группа будет действовать во главе авианосца Queen Elizabeth. С его палуб будут подниматься истребители пятого поколения F35 в сопровождении фрегатов, эсминцев и вертолетов.

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Британия направит 20 тысяч военнослужащих для участия в крупных учениях НАТО в Европе Steadfast Defender. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Министр обороны Грант Шаппс объявил, что по всей Европе развернут военнослужащих Королевских ВМС, британской армии и Королевских ВВС. Это произойдет в первой половине первой 2024 года. Во время учений Вооруженные силы Великобритании присоединятся к тысячам военнослужащих из 31 страны-члена НАТО и Швеции. Они будут действовать в разных государствах, что совпадает с 75-м годом существования Альянса.

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Минные тральщики ВМС Украины участвуют в учениях возле Британии (фото)

"Мы в новой эпохе, и мы должны быть готовы сдерживать наших врагов, готовы возглавить наших союзников и готовы защищать нашу страну, когда поступит призыв", — подчеркнул он.

Соединенное Королевство будет использовать самые современные истребители и самолеты наблюдения, которое есть в их наличии. Самые современные военные корабли и подводные лодки Королевского флота примут участие в учениях. Также протестируют полный спектр возможностей армии — от логистики до бронетанковой техники и сил специальных операций.

"Это продемонстрирует, как наши военные объединятся с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы со стороны Путина", — добавил министр.

Авианосная ударная группа будет в составе авианосца Queen Elizabeth. С его палуб будут подниматься истребители пятого поколения F35 в сопровождении фрегатов, эсминцев и вертолетов.

На суше Великобритания привлечет более 16 тысяч солдат во главе с боевой группой 7-й легкой механизированной бригады, которая провела недавнюю операцию в Косово. Все это делает крупнейшим развертыванием сухопутных сил в НАТО за последние 40 лет.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Великобритания передаст Украине военные машины-амфибии Viking. По данным Минобороны Британии, новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.