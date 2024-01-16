"Преданы поддержке Украины: в Пентагоне назвали дату проведения нового "Рамштайна"

Коалиция, в которую входят почти 50 членов и партнеров Альянса, и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Related video

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 23 января. Подробности сообщили в пресс-службе Пентагона.

Во время телефонного разговора 16 января министр обороны США Ллойд Остин и руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров обсудили дату организации мероприятия. Также чиновники пообщались не только относительно предстоящего заседания Контактной группы по обороне Украины, но и по ситуации на местах.

Важно

"Храбрые войска": наступление Украины "достигает устойчивого прогресса", — глава Пентагона

Министр Остин выразил заверения относительно поддержки Украины. Он отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать украинский народ в борьбе против российской агрессии. Это будет происходить в коалиции из примерно 50 членов Альянса и партнеров.

"Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте", — добавили в Минобороны США.

Война России против Украины и заседание "Рамштайн"

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 22 ноября. Тогда Рустем Умеров назвал пять ключевых итогов, среди которых было обеспечение украинских городов дополнительными ПВО — один из приоритетов на эту зиму. Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине, а Эстония предоставила финансирование на деятельность IT-коалиции.

Норвегия и Великобритания в рамках Морской коалиции решили искать способы еще больше усилить безопасность в Черном море. Также обсуждалась необходимость дальнейшего движения Украины в НАТО и изменения для полной совместимости с партнерами.

Впервые в заседании "Рамштайн" принял участие Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал, что Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут вести оборонительные и наступательные операции. По его словам, ситуация на фронте осложнена, но контролируется. Военный поблагодарил партнеров за работу коалиции, которая укрепила украинские позиции и возможности.

Напомним, в сентябре 2023 года США на "Рамштайне" анонсировали прибытие в Украину танков Abrams. Ранее Штаты анонсировали поставку 31 одного танка M1 Abrams. Украинские военные осваивают тяжелую бронетехнику в Германии.