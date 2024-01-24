"Реальна загроза": у Пентагоні пояснили, яку зброю не отримає Україна

Для України продовжує існувати загроза програшу у війні з Росією, зауважив речник Пентагону Патрік Райдер. Тим часом на Рамштайн-18 США вперше не змогли надати ЗСУ пакет військової допомоги.

Related video

США через відсутність фінансування не мають можливості надавати Україні зброю з власних арсеналів — вже готові системи, які могли якнайшвидше почати діяти на полі бою. Крім того, немає грошей на те, щоб замовити нові партії снарядів, ракет, техніки тощо для майбутніх потреб. Про те, яку саме зброю не отримають українці, розповів на брифінгу прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Журналісти зауважили, що 23 січня під час засідання Контактної групи США вперше не оголосили про надання пакета військової допомоги Україні. Після цього поцікавились, чи означає це, що українці не отримають танків Abrams та далекобійних ракет.

Важливо

"Гарантія проти путінської загрози": Британія направить 20 тисяч військових на навчання НАТО

Райдер погодився з медійниками щодо відсутності реальної зброї, яку могла б отримати Україна на "Рамштайн-18". Втім, є один напрям, в якому можлива подальша підтримка навіть без грошей — у США продовжать навчати українських військових.

Зі слів бригадного генерала, Україна через нестачу фінансування не отримає від Пентагону наступну зброю:

артилерійські снаряди;

протитанкові ракети;

засоби ППО.

Речник Пентагону також відповів, чи існує загроза програшу України у війні через рішення Конгресу, який четвертий місяць не погоджує виділення коштів на підтримку воюючої країни. Посадовець спершу наголосив, що не хоче нічого прогнозувати. Після цього визнав, є реальна загроза перемоги РФ, яка продовжує прагнути "воювати, окупувати, знищити".

"Очевидно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка не зникне".

Засідання Рамштайн — деталі наради 23 січня

Зазначимо, 23 січня відбулось онлайн-нарад Контактної групи з підтримки оборони України у форматі Рамштайн, до якого долучились міністри оборони 50 країн-партнерів. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ЗСУ потребує подальшого посилення засобів ППО, щоб збивати російські ракети. Міністр оборони Рустем Умєров, своєю чергою, відзначив потребу в укладанні довготермінових угод для виробництва зброї.

Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що може отримати Україна за підсумками Рамштайн-18. З його слів, ідеться про постачання далекобійних ракет та певного типу озброєння, яке дістане до логістичних шляхів ворога.

24 січня стало відомо про військову техніку, яку надасть Німеччина. Зокрема, ЗСУ матимуть шість вертольотів, які здатні вести морську розвідку та вистежувати підводні човни.

Нагадуємо, з січня по травень 2023 року у Західній Європі будуть відбуватись масштабні тренування військ НАТО. Представник Збройних сил Польщі пояснив, які саме навички відпрацьовуватимуть армії союзників.