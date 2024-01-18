НАТО організує навчання Steadfast Defender за участю 90 тисяч солдатів зі сценарієм нападу РФ, – ЗМІ

Ці маневри будуть найбільшими з часів закінчення холодної війни. Бундесвер, за інформацією Bild, надасть 12 000 солдатів, а також 3 000 транспортних засобів і 30 літаків.

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НАТО готується до ймовірної конфронтації з Росією, оскільки 90 000 військовослужбовців призвані на найбільші військові навчання Альянсу за останні десятиліття, які триватимуть чотири місяці. Про це повідомляє Bild.

Відповідний захід під назвою Steadfast Defender триватиме до кінця травня. В ньому братиме участь підрозділи з усіх 31 країни-члена НАТО, а також Швеції, яка є кандидатом на вступ до Альянсу, як заявив офіційний представник НАТО.

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Альянс оголосив, що навчання розпочнуться наступного тижня. Під час тренувань перевірять здатність союзників протягом місяців брати участь у конфлікті з таким потужним супротивником, як Росія.

Військові навчання мають на меті ще раз продемонструвати силу НАТО і його готовність захищати всі країни-члени Альянсу від нападу. В них візьмуть участь підрозділи з усіх 31 країни-члена НАТО, а також Швеції, яка є кандидатом на вступ до блоку.

Маневри пройдуть у безпосередній близькості до кордонів Росії, зокрема на півночі Норвегії. Це показує, наскільки серйозно НАТО ставиться до стримування. Серед інших місць проведення навчань — Литва і Угорщина.

Бундесвер надасть 12 000 солдатів, а також 3 000 транспортних засобів і 30 літаків. Британці нададуть авіаносець і кілька винищувачів F-35.

Участь Великої Британії у навчаннях Steadfast Defender

Велика Британія, як повідомили 15 січня у пресслужбі Міноборони країни, направить 20 тисяч військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в Європі Steadfast Defender. Авіаносна ударна група діятиме на чолі авіаносця Queen Elizabeth. З його палуб здійматимуться винищувачі п'ятого покоління F35 у супроводі фрегатів, есмінців і гелікоптерів.

Під час навчань Збройні сили Великої Британії приєднаються до тисяч військовослужбовців з 31 країни-члена НАТО і Швеції. Вони діятимуть в різних державах, що збігається з 75-м роком існування Альянсу.

Нагадаємо, 18 січня OSINT-аналітики повідомили, що в українських військових помітили протитанкові гранатомети RPG-75M із Чехії. Аналітики вважають, що Чехія за останні 2 місяці поставила до України нову партію гранатометів LGL-7 і RPG-75M.