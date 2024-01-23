Схожі на мозаїку: як війська НАТО діятимуть у разі удару ЗС РФ, — польський генерал

За словами екскомандувача ВПС Польщі Томаша Возняка, війська НАТО відпрацюють швидкість реакції у випадку виникнення загрози. Також військовий радіє, що в реальність такої загрози повірили уряди низки європейських країн.

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Військове командування НАТО має на меті перевірити рівень злагодженості збройних сил країн-членів Північноатлантичного альянсу. Під час навчань Steadfast Defender 2024 відпрацюють спільну роботу 90 тис. людей. Про деталі масштабних військових маневрів на Заході розповів льотчик, екскомандувач ВПС Польщі, генерал Томаш Возняк в інтерв'ю порталу RMF24.

Возняк пояснив, що війська НАТО — це насправді "мозаїка" з підрозділів різних країн. Тому в Альянсі мають на меті зрозуміти, чи "ефективно витратили гроші" та чи об'єднання "союзних армій" здатне в підсумку дати "синергетичний ефект".

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За словами польського генерала, на маневрах відпрацюють такі дії:

перекидання американських і британських підрозділів;

американські війська зупиняються в Європі, а війська НАТО прямують до "місць потенційних конфліктів";

місце завершення маневрів — Польща, Болгарія, Румунія, країни Балтії;

спершу відбудеться етап штабних навчань;

потім працюватимуть реальні солдати на полігонах.

Зокрема, Швеція та Фінляндія, які стоять "у вестибюлі НАТО", перевірять, чи сумісні їхні "процедури та правила" з потребами Альянсу.

Військовий пояснив, що маневри покажуть, як швидко НАТО здатне реагувати в кризових ситуаціях. Також "просигналять спостерігачам", що Альянс уміє реагувати по-різному залежно від обставин.

"НАТО — це стійкий і здатний реагувати на різні типи загроз альянс", — заявив Возняк.

Яких саме "спостерігачів" мав на увазі польський генерал, журналісти не уточнили. Однак вони поцікавилися, чи є Росія реальною загрозою для якоїсь із країн НАТО.

У відповідь Возняк запропонував звернути увагу на заяви європейських політиків і на те, як почали нарощувати випуск снарядів і військової техніки. Зауважив, що "радий" бачити, що в реальність загрози нарешті повірили в Німеччині та Великій Британії.

"Добре, що перехід до такої [військової — ред.] риторики нарешті відбувся в Німеччині чи Великій Британії, адже без сильних європейських країн не буде сильного НАТО", — навели журналісти слова екскомандувача ВПС Польщі.

Steadfast Defender 2024 — деталі навчань НАТО

Зазначимо, Steadfast Defender 2024 — навчання військ Північноатлантичного альянсу, які почнуться 31 січня, а завершаться 31 травня 2024 року. У навчаннях візьмуть участь 90 тис. солдатів із низки країн: із Великої Британії — 20 тис. (із них 2 тис. — моряки), із Польщі — 15 тис., із Німеччини — 10 тис., із Нідерландів — 5 тис. Залучать понад 1200 одиниць техніки: понад 50 кораблів, понад 90 повітряних суден (винищувачів, гелікоптерів тощо), понад 1100 броньованих машин.

18 січня видання Bild повідомило, що на маневрах НАТО відпрацьовуватимуть сценарій можливої конфронтації з Росією. Представники Альянсу розповіли, що від Британії в навчаннях візьме участь авіаносець Queen Elizabeth, який нестиме на борту літаки F-35.

Нагадуємо, 23 січня почалася чергова зустріч Контактної групи з допомоги Україні "Рамштайн". Згідно з даними ЗМІ, партнери України обговорять питання допомоги, а також поточної ситуації на фронті. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що особливу увагу потрібно звернути на посилення українських сил ППО.