Нове засідання "Рамштайн": Україна має отримати більше систем ППО, — глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сили оборони України завдають значних втрат російській армії, а президент РФ Володимир Путін продовжує приносити в жертву війська заради політичних цілей.

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Партнери повинні надати Україні більше систем ППО, оскільки РФ своїми ракетними ударами намагається деморалізувати українських солдатів. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін 23 січня, відкривши 18-те засідання у форматі Рамштайн.

За його словами, США та міжнародна коаліція, до якої вже входить близько 50 країн, залишаються відданими підтримці України.

"Україна не одна. По всьому світу друзі України підтримують українські війська у протистоянні путінській агресії", — сказав він.

Також американський міністр нагадав, що Сили оборони України завдають значних втрат російській армії, а президент РФ Володимир Путін продовжує приносити в жертву війська заради політичних цілей.

"Путін сподівається, що ракети і дрони деморалізують український народ і підірвуть бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу докласти зусиль, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони та перехоплювачів", — сказав глава Пентагону.

Ллойд Остін повідомив, що Україна повернула собі понад 50% суверенної території, захопленої Росією з моменту початку повномасштабного вторгнення. Підтримка України робить світ безпечнішим.

"Якщо у нас здадуть нерви, якщо ми похитнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми лише запросимо ще більше кровопролиття і хаосу", — наголосив Остін.

Крім того, американський міністр заявив, що Сполучені Штати продовжують працювати над моніторингом і звітуванням за допомогу у сфері безпеки. У Пентагоні поки що не бачили жодних підтверджень того, що Україна перенаправляла виділене обладнання або використовувала його не за призначенням.

Остін подякував партнерам за співпрацю, а також зазначив, що минулого місяця у Вашингтоні відбулася Конференція з питань оборонно-промислової бази України. Там же була започаткована "нова ера" співпраці.

"Ми залишаємося відданими зміцненню оборонно-промислової бази України як для інтенсифікації поточної боротьби України, так і для посилення її довгострокового стримування. Наші союзники та партнери з гордістю працюють поруч із нами", — сказав він.

Нагадаємо, що в США попередили, що найближчі місяці стануть критичними для України. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Конгрес США має оперативно ухвалити рішення щодо надання підтримки Україні, тому що бойові дії найближчими місяцями матимуть ключове значення для Києва.