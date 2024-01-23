"Є кілька запитань": у США не погодили законопроєкт про допомогу Україні, — ЗМІ

За словами одного з провідних перемовників з питання безпеки кордонів Джеймса Ланкфорда, для досягнення угоди між демократами і республіканцями може знадобитися ще кілька днів.

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Республіканці та демократи ще не дійшли згоди щодо безпеки кордонів США, від якої залежить надання Україні допомоги в розмірі 61 мільярд доларів. Про це сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, пише The Hill 23 січня.

Шумер заявив, що підтримував контакт із перемовниками протягом усіх вихідних.

"Ми, як і раніше, сповнені надій, але справа, звичайно, ще не вирішена. Є кілька питань, які ще не узгоджені. У такому складному питанні, як кордон, важливо не тільки те, що ми робимо, а й те, як ми це робимо. Тож переговори ще не завершені", — сказав він.

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Німеччина і Франція сперечаються через військову допомогу Україні, — Bloomberg (інфографіка)

Як зазначають журналісти, сенатори Джеймс Ланкфорд, Кріс Мерфі та Кірстен Сінема, а також вищі посадові особи адміністрації президента США Джо Байдена ведуть перемовини вже кілька тижнів.

Повідомляється, що всі учасники переговорів зазначили складність написання імміграційного заходу. За словами Ланкфорда, для досягнення угоди може знадобитися ще кілька днів.

Лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл висловив сподівання, що розгляд додаткового законопроєкту, включно з потенційною угодою про кордон, розпочнеться цього тижня.

Очікується, що остаточна угода враховуватиме реформу процесів надання притулку, при цьому республіканці неодноразово заявляли, що мета переговорів — зупинити потік мігрантів на кордон.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ повідомили, що Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики. На думку журналістів, поступки президента свідчать не тільки про прагнення забезпечити допомогу Україні, а й про його прагнення підвищити рейтинг серед американців, оскільки 68% громадян не схвалюють його міграційну політику,

Зі свого боку експрезидент США Дональд Трамп 18 січня закликав Республіканську партію не йти на компроміс щодо договору про кордон, від якого залежить підтримка України. Він також висловив надію на те, що спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "угоду, яка буде ідеальною".