Буде важко: у США попередили, що найближчі місяці стануть критичними для України

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Конгрес США має оперативно ухвалити рішення щодо надання підтримки Україні, оскільки бойові дії найближчими місяцями матимуть ключове значення для Києва.

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Найближчі місяці буду критичними для оборони України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, у зв'язку з цим Конгрес США має оперативно ухвалити рішення про надання підтримки Україні, оскільки бойові дії, що розгортаються на її території найближчими місяцями, матимуть ключове значення для забезпечення її безпеки.

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Кірбі наголосив, що російські сили продовжують використовувати безпілотники та ракети проти України. Він зазначив, що українським військовим уже доводиться ухвалювати складні рішення щодо вибору зброї та боєприпасів в умовах скорочення запасів. Водночас Росія продовжує отримувати зовнішню підтримку від Ірану та Північної Кореї, включно з постачанням балістичних ракет. Кірбі також повідомив, що російська сторона організувала власне виробництво безпілотників та інших збройних систем.

Кірбі наголосив, що позиція адміністрації США націлена на підтримку України, і нагадав про чітку заяву президента Джо Байдена, яка виражає прагнення до того, щоб Україна стала успішною та незалежною державою з відновленими кордонами й повною суверенністю.

"Ми прагнемо до того, щоб продовжувати надавати Україні необхідну підтримку для досягнення цих цілей", — підкреслив Кірбі.

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Нагадаємо, 20 січня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що США не постачали Україні зброю, яку запитували для війни. За його словами, Білий дім має виконати попередні зобов'язання, перш ніж просити нові мільярди для допомоги українським військам. Республіканці чекають відповіді від адміністрації президента.

Раніше, 17 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США. За його словами, у Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що сповільнює процес передання фінансової допомоги Україні та загострює ситуацію на фронті.