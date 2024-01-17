"Це вплине на фронт": Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США (відео)

Глава МЗС заявив, що в Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що сповільнює процес передання фінансової допомоги Україні.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що крайній термін для схвалення додаткового фінансування для України американським Конгресом припадає на кінець січня. Про це він заявив на панельній дискусії в Давосі.

За його словами, затримка фінансування "істотно позначиться на обстановці на фронті".

Модератор поцікавився в Кулеби, наскільки значущою є підтримка від США для України та які наслідки можуть виникнути, якщо Конгрес не зможе затвердити додаткове фінансування.

"Із фінансової точки зору — дуже важливо, тому що дозволить нам продовжувати змінювати нашу армію. Але ця допомога також і політично важлива, тому що дасть нам чітке послання: США залишаться з вами, Україно", — відповів міністр.

За словами Кулеби, питання про надання допомоги Україні вже не стоїть. Єдиною проблемою, яка уповільнює цей процес, є дискусії в Конгресі щодо захисту кордонів США.

Він зазначив, що кінець січня — це крайній термін для затвердження рішення. У цей період несприятлива ситуація ще не здатна вплинути на фронт.

Що відомо про схвалення додаткового фінансування для України

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що в США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США значно зменшать допомогу Україні. Він заявив, що мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву "встати на ноги" та побудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти й закуповувати озброєння.

Також ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон думає про прямі переговори з президентом США Джо Байденом. За словами журналістів, Джонсон наполягає на тому, щоб глава Білого дому ухвалив цілу низку імміграційних законів.

А 17 грудня радник президента України Олег Устенко заявив, що Україна перейде до плану "Б" в разі відсутності західного фінансування в перші дні 2024 року. Дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів.