США не постачали Україні зброю, яку та просила для війни проти РФ, — спікер Конгресу

За словами Майка Джонсона, Білий дім має виконати попередні зобов'язання, перш ніж просити про нові мільярди для допомоги ЗСУ. Республіканці чекають відповіді від адміністрації президента.

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Білий дім не виконує зобов'язання, коли надає Україні допомогу. ЗСУ так і не отримали озброєння, про яке просили Вашингтон. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у коментарі телеканалу Fox News.

За його словами, США взяли на себе зобов'язання надавати допомогу Україні, яка має протистояти Росії. Водночас, системи озброєння, про які просив Київ, надані не були.

"Ми повинні знати стратегію, фінальну точку, як Україні виходити з цього конфлікту. Чому Білий дім не надав критично важливих систем озброєнь, які були необхідні для протистояння Росії?" — заявив Майк Джонсон.

Спікер також зазначив, що республіканці щодня тиснуть на Білий дім, щоб отримати відповіді на критичні питання, які є в американського народу.

Він згадав, що перед Різдвом провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, який і розповів, що Україна так і не отримала від Вашингтона необхідного озброєння.

"Він сказав, що вони не отримали ту зброю, яку просили. Іншими словами, Білий дім не надає навіть мінімально необхідної підтримки, а при цьому просить все нові й нові мільярди. Ну, нехай спочатку зробить те, що не зробив", — підсумував Майк Джонсон.

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Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США. За його словами, у Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що сповільнює процес передання фінансової допомоги Україні та загострює ситуацію на фронті.