"Лічені тижні або місяці": Україна програє без військової допомоги США, — NBC

Радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван та директор національної розвідки Авріл Хейнс повідомили законодавцям конкретні дати, коли у Києва вичерпуватимуться ті чи інші спроможності, стверджують джерела журналістів.

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США досі не виділили фінансування на допомогу Києву на 2024 рік. Під час закритого засідання з законодавцями головні помічники президента Джо Байдена заявили, що Україна може програти за лічені тижні без допомоги. Про це повідомляє NBC News з посиланням на два джерела.

Радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван та директор національної розвідки Авріл Хейнс повідомили законодавцям, що в України вже найближчими тижнями вичерпаються певні можливості ППО та артилерії. Про це журналістам повідомили особи, які знайомі із темою зустрічі.

Один з чиновників Білого дому назвав оцінку "неймовірно суворою", оскільки допомага Україні залишається під питанням. Зазначається, що під час зустрічі Салліван та Хейнс надали вищому керівництву Конгресу засекречені часові рамки, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені, а також детальну оцінку поточної динаміки на полі бою. Салліван, як стверджують джерела, підкреслив, що становище України буде ускладнюватись протягом року. Він також назвав діапазон дат, коли в Україні вичерпаються конкретні можливості.

Окрім цього законодавців попередили, що відсутність допомоги Києву може спонукати союзників, включно з Південною Кореєю та Японією переглянути свої союзи. Перемога Росії пройдеться відлунням по всьому світі тим, що США не прийшли на допомогу.

Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти в законодавчому порядку, сказали співрозмовники.

Також у виданні зазначають, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер оцінює шанси на угоду "більше, ніж на половину", ймовірно, вона вже буде наступного тижня.

Нагадаємо, 19 січня ЗМІ писали, що Україна буде накопичувати сили у 2024 році, щоб піти в наступ у 2025 році.

В Держдепі США заявили, що РФ спробує використати вибори в Європі проти України.