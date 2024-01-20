"Вже наступного тижня": Байден очікує досягнення угоди з республіканцями щодо міграції

За словами американського президента, він готовий діяти, але питання полягає в тому, чи готові до таких же дій республіканці. Від угоди залежить військова допомога Україні у цьому році.

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Президент США Джо Байден висловив очікування, що партійцям в Сенаті вдасться досягти угоди з питань кордону з Мексикою та посилення міграційної політики. Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час виступу перед мерами США в Білому домі президент Джо Байден сказав, що він очікує на наступному тижні вдасться досягти угоди з республіканцями щодо міграційної політики та кордону.

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо до чогось дійти, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет", — заявив Байден.

Він також наголосив, що його команда працює з двопартійною групою сенаторів вже кілька тижнів. Угода має включати кордон, бо Штати потребують оновлення міграційної політики. Байден готовий до дій, але в цьому контексті питання залишаються до республіканців та їхнього спікера у Палаті представників, чи готові вони діяти.

Зазначимо, що під зміну урядової політики США щодо безпеки кордонів та міграційної політики підвʼязана допомога Україні на понад 60 млрд доларів, Ізраїлю та Тайвані. Наразі Пентагон не має фінансування на військову допомогу Силам оборони. Останній пакет було виділено у грудні 2023 року.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ писали, що зустріч Байдена з конгресменами не привела до виходу з глухого кута щодо військової допомоги України.

20 січня Борис Джонсон заявив, що якщо Трамп підтримає Україну, то його повернення може стати перемогою для світу.