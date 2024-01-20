Якщо підтримає Україну: повернення Трампа може стати перемогою для світу, — Борис Джонсон

За словами колишнього британського прем'єра, світу потрібен лідер, чия готовність застосувати силу і явна непередбачуваність стане головним стримувальним фактором для ворогів Заходу.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав колишнього президента США Дональда Трампав його прагненні повернутися в Білий дім. За його словами, перемога республіканця може бути тим, що потрібно світу зараз, але тільки в тому разі, якщо він зробить правильний вибір на користь України. Про це Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail.

"Якщо він вчинить правильно і підтримає українців — а я вірю, що так і буде — президентство Трампа може стати великою перемогою для світу", — написав Джонсон.

Джонсон вважає, що світу потрібен лідер, чия готовність застосувати силу і явна непередбачуваність стане головним стримувальним фактором для ворогів Заходу. Він є ентузіастом вільного ринку і капіталізму.

Також колишній британський прем'єр написав, що Трамп був першим президентом США, який став на захист України, подарувавши їй ПТРК Javelin ще 2018 року.

"Тому всім моїм благородним друзям, які виступають проти Трампа, я кажу: заспокойтеся, хлопці", — додав Джонсон.

Як пише видання Politico, торік Джонсон розпочав свою лобістську діяльність за кордоном, з'явившись до американського штату Техас, щоб заручитися підтримкою для України серед провідних консервативних діячів США, включно з політиками.

Зазначається, що в Європейському Союзі навпаки побоюються повернення Трампа в крісло президента США. Так, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що переобрання Трампа стане загрозою для Європи. Крім того, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що Європа залишиться сама по собі в разі президентства Трампа.

Раніше повідомлялося, що Трамп не підтримав угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні. Колишній президент США вважає, що спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "угоду, яка буде ідеальною".