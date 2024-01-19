"Якщо зупините війну за 24 години": Зеленський запросив Трампа приїхати до України (відео)

Володимир Зеленський наголосив на реалізації ідеї, яка буде позитивною для українського народу, оскільки в інакшому випадку вона виявиться неефективною.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до колишнього керівника Білого дому Дональд Трампа з закликом приїхати до України, якщо той знає, як зупинити війну за 24 години. В інтерв’ю Channel 4 він зробив відповідну заяву.

Керівник української держави зазначив, що буде радий американського політика бачити у Києві. Тема завершення бойових дій виявилася б основною у такому разі.

"Якщо ви можете зупинити війну за 24 години, думаю, цього буде достатньо, щоб приїхати", – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив на тому, що наміри Трампа закінчити війну в Україні лише за добу є "дуже небезпечними. Зеленський з подивом зазначив, що не розуміє, як можна припинити бойові дії без участі сторін, які в ній залучені.

Володимир Зеленський наголосив на реалізації ідеї, яка буде позитивною для українського народу. В інакшому випадку, вона буде просто неефективною.

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Війна РФ проти України – заяви Трампа щодо миру

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 16 січня 2024 року заявив, що може швидко закінчити війну в Україні. Колишній американський президент стверджує, що "дуже добре ладнає" з Володимиром Путіним. За його словами, це "добре, а не погано". З його слів, Російська Федерація "ніколи б не напала" на Україну, якби він був президентом США.

У травні 2023 року Дональд Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Він звинуватив у некомпетентність Джо Байдена, теперішнього керівника американської держави. Трамп назвав війну в Україні "катастрофою", яку "потрібно зупинити".

Нагадаємо, 18 січня Трамп не підтримав угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні. Колишній президент США вважає, що спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "угоду, яка буде ідеальною".