Если поддержит Украину: возвращение Трампа может стать победой для мира, — Борис Джонсон

По словам бывшего британского премьера, миру нужен лидер, чья готовность применить силу и явная непредсказуемость станет главным сдерживающим фактором для врагов Запада.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал бывшего президента США Дональда Трампа в его стремлении вернуться в Белый дом. По его словам, победа республиканца может быть тем, что нужно миру сейчас, но только в том случае, если он сделает правильный выбор в пользу Украины. Об этом Джонсон написал в своей колонке для Daily Mail.

"Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что так и будет — президентство Трампа может стать большой победой для мира", — написал Джонсон.

Джонсон считает, что миру нужен лидер, чья готовность применить силу и явная непредсказуемость станет главным сдерживающим фактором для врагов Запада. Он является энтузиастом свободного рынка и капитализма.

Также бывший британский премьер написал, что Трамп был первым президентом США, который встал на защиту Украины, подарив ей ПТРК Javelin еще в 2018 году.

"Поэтому всем моим благородным друзьям, выступающим против Трампа, я говорю: успокойтесь, ребята", — добавил Джонсон.

Как пишет издание Politico, в прошлом году Джонсон начал свою лоббистскую деятельность за рубежом, явившись в американский штат Техас, чтобы заручиться поддержкой для Украины среди ведущих консервативных деятелей США, включая политиков.

Отмечается, что в Европейском Союзе наоборот опасаются возвращения Трампа в кресло президента США. Так, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что переизбрание Трампа станет угрозой для Европы. Кроме того, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Европа останется сама по себе в случае президентства Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп не поддержал соглашение по границе, от которого зависит помощь Украине. Бывший президент США считает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "сделку, которая будет идеальной".