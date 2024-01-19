Росія спробує використати вибори в Європі проти України, — Держдеп США

За словами представника американського Державного департаменту, головні загрози цього року були в Європі, яка від самого початку об'єдналася у протистоянні російському вторгненню в Україну у 2022 році й надала Києву військову та іншу допомогу.

Related video

Голова відділу з протидії дезінформації в Державному департаменті США Джеймі Рубін заявив, що американська сторона стверджує, що Росія планує здійснювати інформаційні заходи з метою впливу на громадську думку в різних європейських країнах перед майбутніми виборами, з тим щоб формувати негативне ставлення до України. Про це повідомило видання Reuters.

"Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", — сказав він.

За висловлюванням Рубіна, Росія і Китай активно ведуть діяльність на світовій арені, докладаючи зусиль щодо представлення державної пропаганди як незалежної журналістики, при цьому приховуючи її справжнє джерело.

Хоча Рубін не уточнив конкретні країни, що викликають його занепокоєння, він зазначив, що основні загрози в поточному році були пов'язані з Європою. Регіон спочатку об'єднав зусилля у протистоянні російському вторгненню в Україну 2022 року, надавши Києву військову та іншу підтримку.

"Росія сподівається, що вибори цього року можуть змінити ситуацію в Європі, в якій є чудова коаліція і дисциплінована опозиція до її війни (в Україні)", — сказав Рубін.

Нагадаємо, 18 січня голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі заявили про готовність Альянсу до можливого нападу Росії.

Також нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що якщо Україна програє у війні з Росією, то Москва піде в бік Європи, тому важливо надати Києву підтримку.