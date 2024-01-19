Россия попытается использовать выборы в Европе против Украины, — Госдеп США

По словам представителя американского Государственного департамента, главные угрозы в этом году были в Европе, которая изначально объединилась в противостоянии российскому вторжению в Украину в 2022 году и предоставила Киеву военную и другую помощь.

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Глава отдела по противодействию дезинформации в Государственном департаменте США Джейми Рубин заявил, что американская сторона утверждает, что Россия планирует осуществлять информационные мероприятия с целью воздействия на общественное мнение в различных европейских странах перед предстоящими выборами, с тем чтобы формировать негативное отношение к Украине. Об этом сообщило издание Reuters.

"Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона", — сказал он.

По высказыванию Рубина, Россия и Китай активно ведут деятельность на мировой арене, предпринимая усилия по представлению государственной пропаганды как независимой журналистики, при этом утаивая ее истинный источник.

Хотя Рубин не уточнил конкретные страны, вызывающие его беспокойство, он отметил, что основные угрозы в текущем году были связаны с Европой. Регион изначально объединил усилия в противостоянии российскому вторжению в Украину в 2022 году, предоставив Киеву военную и другую поддержку.

"Россия надеется, что выборы в этом году могут изменить ситуацию в Европе, в которой есть отличная коалиция и дисциплинированная оппозиция к ее войне (в Украине)", – сказал Рубин.

Напомним, 18 января председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий союзническими войсками в Европе Кристофер Каволи заявили о готовности Альянса к возможному нападению России.

Также напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Украина проиграет в войне с Россией, то Москва пойдет в сторону Европы, поэтому важно оказать Киеву поддержку.