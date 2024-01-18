"Альянс силен как никогда": в НАТО заявили о готовности к войне с Россией (видео)

По словам председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, стратегии и планы Североатлантического Альянса направлены на противодействие угрозе со стороны РФ.

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Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий союзническими войсками в Европе Кристофер Каволи заявили о готовности Альянса к возможному нападению России. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 января.

"Мы являемся оборонным союзом, поэтому необходимо быть готовыми, и мы готовы. Более того, мы улучшаем наши возможности, чтобы быть еще более эффективными, с большей численностью персонала и лучшими навыками в определенных областях", — отметил Роб Бауэр.

Председатель военного комитета НАТО напомнил о двух основных угрозах в стратегии Альянса — России и террористических группах. Он подчеркнул, что стратегии и планы НАТО направлены на противодействие угрозе со стороны России, и поддержал это утверждение, указав на планы, разработанные и утвержденные в Вильнюсе. При этом он подчеркнул, что Североатлантический Альянс "силен как никогда".

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Война РФ против НАТО. Как в Альянсе готовятся к возможным столкновениям

Кристофер Каволи, в свою очередь, подтвердил готовность НАТО к возможным действиям. Он также объявил о крупнейших за последние десятилетия учениях Альянса, сценарий которых предполагает конфликт с "практически равным противником". Сценарий учений включает в себя нападение России на территорию союзников, что активирует статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Бауэр подчеркнул, что проведение учений с привлечением около 90 тысяч военных является демонстрацией новой готовности НАТО. Он назвал это "рекордным количеством войск" и подчеркнул, что это позволяет проводить учения в таких масштабах по всему Альянсу.

В заключение Бауэр подчеркнул, что война — это не только вопрос военных, но и событие, затрагивающее всю общественность, ссылаясь на события в Украине.

Напомним, немецкое издание Bild 14 января писало, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ. Авторы материала утверждают, что эскалация может случиться уже в феврале этого года.

Также напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Украина проиграет в войне с Россией, то Москва пойдет в сторону Европы, поэтому важно оказать Киеву поддержку.