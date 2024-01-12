Нападет ли РФ на страны Балтии: Маляр рассказала об иллюзиях Запада относительно войны (видео)

Западные военные признают, что будут реагировать слишком медленно, если произойдет ракетная атака на члена НАТО. Чтобы действовать по-новому, политикам в 2024 году нужно избавиться от ряда иллюзий, заявила Анна Маляр.

Related video

В 2024 году начнется новый этап российско-украинской войны, связанный с отношением западных политиков к действиям президента РФ Владимира Путина. В частности, они должны увидеть, что война может распространиться за пределы Украины. О возможном ходе войны в следующем году рассказала экс-заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр в интервью Ukrlife.

Маляр объяснила, что во время Вильнюсского саммита НАТО в обсуждениях касались вопроса, как будет действовать Альянс, если РФ ударит, например, по Латвии ракетами. По ее словам, в ответ на такое предположение в зале царило молчание. По мнению экс-советника министра обороны, присутствующие военные чиновники понимали, что реакция будет слишком медленной. Кроме того, отметила, что до сих пор нет понимания, что Россия может действовать не танками, а "другим способом разрушать их высокоцивилизованный мир".

Важно

Разделение Украины один из главных рисков 2024 года, — Time

Маляр назвала две иллюзии стран Запада, которые должны постепенно исчезнуть и этим повлиять на ход войны.

Во-первых, политики должны понять, что война РФ не локализована в Украине и постепенно будет распространяться. На сегодня российские ракеты долетают до соседних стран — пока есть единичные случаи. Но в дальнейшем их будет становиться все больше, потому что ВС РФ и дальше будет действовать все активнее. Дестабилизация распространится и доберется и до Германии, и до Франции. Об изменении мнения западных политиков свидетельствуют публикации в СМИ — пишут, если не продолжить и не усилить помощь, то Россия может победить.

"Начинают понимать, что эта война гораздо шире — в нее вовлечены очень много стран. Ни о какой безопасности теперь в Европе нельзя говорить даже для таких стран, как Германия и Франция. Если эта война будет продолжаться достаточно долго, например, год или еще год, поймут ли они, что дестабилизация может потихоньку распространяться по всем странам. В какой-то момент те снаряды, которые долетали до наших соседей, начнут долетать все больше и больше, потому что Россия начнет все активнее и активнее вести себя".

Во-вторых, есть иллюзия, что у президента РФ Владимира Путина есть какие-то ограничения, отметила Маляр тенденцию в мыслях политиков Запада. Например, существует мнение: когда РФ доберется до какой-то границы, то остановится. Или в определенный момент война прекратится, потому что в РФ увидят какие-то решительные ответы НАТО. Украинцы должны объяснять за рубежом, что россияне на протяжении своей истории часто начинали воевать, будучи слабее соперников — и их это не остановило.

"У них есть иллюзия, что у Путина есть рамки: он сюда дошел, а туда не пойдет. Они измеряют его поведением своими стереотипами и стереотипами своих ценностей цивилизованности и культуры. Это самая большая иллюзия. Они думают, если НАТО сильнее, то Путин туда не пойдет — это иллюзия, потому что у России есть примеры, когда она была слабее, но начинала войну. Они неадекватны в оценке себя".

Война в 2024 году — детали

Отметим, в конце 2023 года западные СМИ опубликовали ряд прогнозов относительно будущего хода войны. Согласно некоторым оценкам, ожидают, что Украина перейдет в оборону и будет ждать 2025 года для возможного наступления. По мнению других экспертов, ВСУ могут попытаться наступать — ресурсов для таких действий вроде бы достаточно. Также есть публикации, в которых обсуждают возможность какого-то мирного соглашения, на которое смогут уговорить Украину и Кремль.

Между тем во время массированного российского обстрела 29 декабря 2023 года ракета РФ залетела на территорию Польши, пролетела там 40 км и вернулась обратно. Вооруженные силы Польши не сбили ее, хотя и подняли в воздух истребители НАТО.

Напоминаем, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Согласно заявлению британского правительства, с Украиной подпишут первое соглашение по безопасности, обещанное на саммите НАТО в Вильнюсе в июне 2023 года.