Разделение Украины один из главных рисков 2024 года, — Time

По словам журналистов, если Киев не решит проблемы с кадрами и производством оружия, тогда территориальные потери могут увеличиться. Это станет переломным моментом.

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Одним из главных рискованных событий, которые могут произойти в мире в 2024 году — разделение Украины. Такое мнение озвучено в материале, который опубликовал Time.

Авторы материала отметили, что вторжение России на территорию Украины является историческим провалом Кремля, ведь Запад становится только сильнее. НАТО укрепилось за счет новых членов — Финляндии и Швеции, а Европейский Союз начал процесс членства нескольких государств, среди которых и Украина.

Тем временем Россия продолжает подвергаться международным санкциям. Уже было принято 12 пакетов и в ближайшее время их станет больше. Кроме того, половина активов Кремля была заморожена и с большой вероятностью эти средства будут использованы для того, чтобы восстановить Украину в будущем.

"Но в этом году Украина будет де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год — переломный момент в войне: если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, расширятся", — говорится в сообщении.

Автор статьи отдельно отметил, что Киев якобы получил сильный удар, который заключается в более слабой политической и материальной поддержки со стороны США, а если брать в учет ситуацию с европейской помощью — она лишь немного лучше.

Все вышеперечисленные факторы могут заставить Украину пойти на большой военный риск, говорится в сообщении Time. Речь идет якобы об ударах по территории России, что может обернуться беспрецедентными ответами со стороны Москвы и втянет в конфликт страны НАТО.

Перемирие с Россией: позиция ОП

30 декабря сообщалось, что Украина выдвинет России ультиматум, с которым та будет вынуждена согласиться, о чем заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Соответственно, никаких переговоров не будет.

"Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны, как войны, которую мы имеем", — говорится в сообщении.

Кроме того, советник главы ОП также заявлял, что смерть президента РФ Владимира Путина не станет стартом для мирных переговоров. Дипломатия начнется лишь в том случае, если ВС РФ покинут полностью территорию Украины, ведь тогда агрессия будет завершена.

"Дальше, конечно же, надо будет вступать в разговоры, я бы не назвал их даже переговорами. Ультимативные разговоры, где надо будет сказать: вот такие преступления, вот такие разрушения, вот такие компенсации и репарации. Нормальный такой диалог вполне послевоенного плана", — заявил Михаил Подоляк.

Перемирие с Россией: позиция МИД

Подымал тему мирных переговоров и глава МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что с 2014 года, когда и началась российская агрессия, между странами прошло не менее 200 раундов переговоров, на которых было подписано около 20 договоренностей о прекращении огня. Все они были нарушены Кремлем и привели к полномасштабной войне.

Западные партнеры это понимают, поэтому не подымают тему прекращения конфликта путем мирных переговоров.

"Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны, ни когда мы заседали в формате делегаций, ни на закрытых встречах в сокращенном формате. Это то, что никто не осмелится выложить на стол в качестве опции. Остальное просто шум", — заявил Дмитрий Кулеба.

Перемирие с Россией: позиция ВСУ

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин также придерживается позиции, что никаких переговоров с Москвой быть не может, ведь замораживание конфликта в конечном итоге позволит российским оккупантам набраться сил и вновь атаковать Украину.

"Не тешьте себя иллюзиями, что с Москвой возможен мир. Не надейтесь, что переговоры вернут вам жизнь, которая была раньше. Нам не нужен новый Минск, план Морелля или еще что-то, что позволит кацапам отдохнуть и снова напасть", — добавил майор ВСУ.

Напомним, 1 января сообщалось, что свой прогноз на 2024-й год озвучили также в Financial Times. Журналисты убеждены, что Запад и дальше будет помогать Украине, однако в случае президентства Дональда Трампа ситуация может усугубиться. Также может начаться давление на Киев относительно начала переговоров с Москвой.