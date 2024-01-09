"Нам не нужен новый Минск": Жорин рассказал, почему мир с Россией невозможен

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что цель оккупантов — не замораживание конфликта, а укрепление своих позиций, восстановление и перегруппировка сил и подготовка к новому удару.

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Российская Федерация будет продвигать мирные переговоры и замораживание конфликта с целью укрепления своих позиций, перегруппировки сил и подготовки к новой атаке. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

По его словам, впоследствии станет больше информации о тайных встречах и разговорах о переговорах между Россией и Украиной. Однако, Жорин отмечает, что цель российских оккупантов — не замораживание конфликта, а укрепление своих позиций, восстановление и перегруппировка сил и подготовка к новому удару.

"Не тешьте себя иллюзиями, что с Москвой возможен мир. Не надейтесь, что переговоры вернут вам жизнь, которая была раньше. Нам не нужен новый Минск, план Морелля или еще что-то, что позволит кацапам отдохнуть и снова напасть", — отмечает майор ВСУ.

Максим Жорин рассказал, почему перемирие с Россией невозможно

По словам заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады, вариант мира с Россией невозможен учитывая то, "как украинцы умеют расслабляться в условиях относительной безопасности и забывать об угрозах".

Напомним, во время брифинга 3 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают, что заявления о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина к мирным переговорам не соответствуют действительности.

2 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ликвидации президента РФ Владимира Путина недостаточно для старта переговоров между Украиной и Россией. Он также отметил, что российская оппозиция не влияет ни на какие процессы внутри РФ.

Также 30 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Россия не собирается отказываться от своих максималистских целей и не заинтересована в честных переговорах с Украиной.