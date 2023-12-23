Закулисная дипломатия: Путин тайно намекает на готовность к переговорам c Украиной, – СМИ

Российский президент желает прекращения огня, но при этом хочет контролировать захваченные украинские территории. Скорее всего, Киев не согласится на условия Москвы и Владимиру Путину придется искать другие варианты, говорят западные чиновники.

Related video

Президент России Владимир Путин сигнализирует о готовности к переговорам о прекращении огня в Украине, используя приемы закулисной дипломатии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на российских и западных чиновников.

Публично российский диктатор демонстрирует воинственную риторику, но через посредников намекает на перемирие. Однако есть условия — Путин хочет оставить себе захваченные украинские территории, объясняют два бывших высокопоставленных российских чиновника, близких к Кремлю.

Подобные сигналы Владимир Путин подает примерно с сентября, в том числе через правительства третьих стран, связанных с США и Россией.

"Путин разослал данные о соглашении о прекращении огня осенью 2022 года. Эта инициатива последовала из-за того, что ВСУ разгромили российскую армию на северо-востоке страны", — отмечают источники издания.

Собеседники NYT говорят, что Путин увидел благоприятные обстоятельства для переговоров: ситуация на фронте зашла в тупик, а Запад уменьшил объем военной помощи Украине во многом из-за войны армии Израиля с боевиками ХАМАС.

Тем не менее одни аналитики уверены, что Москве выгодна долгая война, а другие говорят о выгоде заключения перемирия до начала президентских выборов в России. Во втором случае у российских властей появится возможность преподнести избирателям прекращение огня как победу в полномасштабной войне.

"Теперь Путин не требует отстранить правительство Зеленского. Он подает сигналы о готовности прекратить огонь и ждет конкретных предложений", — рассказывают собеседники.

Перемирие на условиях Москвы невыгодно Киеву, ведь почти 20% украинских территорий будет контролировать РФ. Американские чиновники говорят, что украинские власти не готовы на это пойти.

Напомним, сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявил, что никто на самом деле не верил в победу Украины в войне с РФ. Он назвал "абсурдной" идея о возможности отбросить российские войска к границам 1991 года.

Специалисты американского Института изучения войны считают, что Москва не стремится вести "серьезные переговоры" с Киевом. Основное требование Кремля о полной политической капитуляции Украины не меняется.