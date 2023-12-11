Цели не изменились: РФ не планирует вести "серьезные переговоры" с Украиной, — ISW

Как отмечают аналитики, из месседжей спикера МИД России Марии Захаровой становится понятно, основное требование Кремля остается таким же — полная политическая капитуляция Украины и одобрение Киевом военных и территориальных требований страны-агрессора.

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Российская Федерация не намерена вести"серьезные переговоры" с Киевом. Любые переговоры на их условиях равнозначны "полной капитуляции" Украины и Запада. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты исследовали сообщения, которые звучали в интервью спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой для AFP 9 декабря.

Из месседжей Захаровой становится понятно, что максималистские цели России в Украине не изменились. Основное требование Кремля остается таким же — полная политическая капитуляция Украины и одобрение Киевом военных и территориальных требований страны-агрессора.

Она заявила, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое решение вопроса" в Украине может произойти лишь в том случае, если Запад прекратит "накачивать Вооруженные силы Украины оружием", и если Украина сдаст заявленные Россией украинские территории.

"Требование Захаровой, чтобы Украина вывела свои войска с "территории России", как необходимая предпосылка для решения войны, свидетельствует о том, что максималистские цели РФ включают контроль над всеми четырьмя областями, части которых она незаконно аннексировала", — говорится в сообщении.

Кроме того Захарова повторила старое заявление Кремля о том, что Россия вторглась в Украину для "демилитаризации", "денацификации" и "обеспечения прав русскоязычных граждан" в Украине.

Напомним, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в Белом доме уверены, что Украина должна самостоятельно принимать решения относительно возможных переговоров с Россией, не поддаваясь давлению со стороны США.

Также 4 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России заговорили о переговорах, но на самом деле они совсем не ведут к миру.