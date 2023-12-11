Цілі не змінилися: РФ не планує вести "серйозні переговори" з Україною, — ISW

Як зазначають аналітики, з меседжів речниці МЗС Росії Марії Захарової стає зрозуміло, основна вимога Кремля залишається такою ж — повна політична капітуляція України та схвалення Києвом військових й територіальних вимог країни-агресора.

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Російська Федерація не має наміру вести "серйозні переговори" з Києвом. Будь-які перемовини на їхніх умовах рівнозначні "повній капітуляції" України та Заходу. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти дослідили повідомлення, які звучали в інтерв'ю речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової для AFP 9 грудня.

З меседжів Захарової стає зрозуміло, що максималістські цілі Росії в Україні не змінилися. Основна вимога Кремля залишається такою ж — повна політична капітуляція України та схвалення Києвом військових й територіальних вимог країни-агресора.

Вона заявила, що "всеосяжне, стійке і справедливе вирішення питання" в Україні може відбутися лише в тому разі, якщо Захід припинить "накачувати Збройні Сили України зброєю", і якщо Україна здасть заявлені Росією українські території.

"Вимога Захарової, щоб Україна вивела свої війська з "території Росії", як необхідна передумова для вирішення війни, свідчить про те, що максималістські цілі РФ включають контроль над усіма чотирма областями, частини яких вона незаконно анексувала", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Захарова повторила стару заяву Кремля про те, що Росія вторглася в Україну для "демілітаризації", "денацифікації" та "забезпечення прав російськомовних громадян" в Україні.

Нагадаємо, раніше прессекретар Пентагона Джон Кірбі повідомив, що у Білому домі впевнені, що Україна має самостійно ухвалювати рішення щодо можливих переговорів із Росією, не піддаючись тиску з боку США.

Також 4 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Росії заговорили про переговори, але насправді вони зовсім не ведуть до миру.