Переговори з Росією: у Білому домі розповіли, коли Зеленський може зустрітися з Путіним

За словами представника адміністрації Джона Кірбі, президент Володимир Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна, а також на яких умовах готовий вести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

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У Білому домі впевнені, що Україна має самостійно ухвалювати рішення щодо можливих переговорів із Росією, не піддаючись тиску з боку США. Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Америка шукає способи допомогти Києву в опорі Росії, не змушуючи його на певні дії.

Представник Білого дому зазначив, що президент України Володимир Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним", — заявив Кірбі.

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Він також наголосив, що нині кількість російських військ збільшується, і Путін, імовірно, не чекатиме весни, а продовжить вести наступальні дії. Тому Україна повинна мати більше можливостей не тільки для захисту, а й для того, щоб іти в контрнаступ. Для цього, за його словами, слід терміново ухвалити нове фінансування.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на допомогу Україні у сфері безпеки, було заблоковано в Сенаті США. Причиною блокування закону стала позиція представників Республіканської партії, які наполягають на більш жорстких заходах з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

У понеділок, 4 грудня, глава бюджету Білого дому Шаланда Янг надіслала лідерам Конгресу лист, у якому йшлося, що бездіяльність до кінця року щодо фінансування загрожує "поставити Україну на коліна на полі бою".