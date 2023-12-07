"Історія засудить нас": Байден закликав Конгрес США продовжувати допомагати Україні (відео)

На думку журналістів, зауваження президента відображають його останнє попередження про необхідність довести запит на екстрене фінансування для Києва до фінішної межі.

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Президент США Джо Байден виступив перед процедурним голосуванням у Сенаті щодо його плану національної безпеки 6 грудня і закликав Конгрес передати допомогу Україні. Про це пише Politico.

"Історія суворо засудить нас, якщо ми відвернемося від справи свободи в Україні. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Це відповідає нашим величезним національним інтересам, міжнародним інтересам усіх наших друзів", — наголосив Байден, звертаючись до конгресменів.

Він заявив, що готовий піти на "значні компроміси" щодо міграційної політики в обмін на фінансування України та Ізраїлю.

"Нам потрібно виправити зламану прикордонну систему — вона зламана", — підтвердив президент перед процедурним голосуванням у Сенаті щодо його додаткового документа з нацбезпеки.

Як зауважує видання, президент спробував підняти ставки під час голосування за своїм планом додаткових видатків на суму 106 мільярдів доларів, попередивши, що його провал послугує жахливим сигналом Україні та європейським союзникам про рівень підтримки США країни, яка перебуває в бойовій готовності.

Байден не сказав, як адміністрація або демократи в Конгресі діятимуть після проведення голосування в Сенаті, за винятком того, що він, імовірно, пізніше звернеться до журналістів.

Хроніки протистояння

Кілька тижнів тому конгресмени-республіканці наполягали на зміні міграційної політики в обмін на підтримку фінансування України та Ізраїлю, запевняючи, за словами Politico, що підтримують їх.

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Прогресивні демократи, зокрема члени групи латиноамериканців у Конгресі, рішуче чинять опір розголошенню прикордонної політики — наприклад, ускладненню умов для мігрантів із проханням про надання притулку або полегшенню для майбутнього президента закриття кордону — в обмін на зовнішньополітичну програму Байдена.

Республіканці в середу, 6 грудня, представили очікувану опозицію як сигнал, що демонструє, наскільки серйозно вони ставляться до вирішення того, що вони називають кризою на кордоні зі США. Байден, зі свого боку, назвав ці зусилля "грою в курку з нашою національною безпекою". Він просто попередив, що якщо Конгрес не захистить Україну зараз, США доведеться ступити на землю Європи, якщо Путін вторгнеться в країну НАТО.

"Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться на досягнутому. Якщо Путін нападе на союзника по НАТО... ми як члени НАТО зобов'язуємося захищати кожен дюйм території НАТО, і в нас буде те, чого ми не шукаємо, і чого в нас немає сьогодні", — настійливо відзначив президент США.

Зауваження Байдена, на думку Politico, відображають його останнє попередження про необхідність довести свій запит на екстрене фінансування для України до фінішної межі.

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Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США. Причиною блокування закону стала позиція представників республіканської партії, які наполягають на більш жорстких заходах з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

У понеділок, 4 грудня, глава бюджету Білого дому Шаланда Янг надіслала лідерам Конгресу лист, в якому попередила, що бездіяльність до кінця року щодо фінансування загрожує "поставити Україну на коліна на полі бою".