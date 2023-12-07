Усі республіканці проголосували проти: Сенат США заблокував допомогу Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, у республіканській партії не підтримали законопроєкт про допомогу Києву, оскільки з нього було виключено жорсткіші заходи з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

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У середу, 6 грудня, законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США. Про це пише Reuters.

За даними агентства, співвідношення голосів становило 45 проти 48. Щоб законопроєкт ухвалили, він має набрати 60 голосів у Сенаті, що складається зі 100 членів.

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Повідомляють, що причиною блокування закону стала позиція представників республіканської партії, які наполягають на більш жорстких заходах із контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

"Давайте нарешті почнемо виконувати пріоритети національної безпеки Америки, зокрема тут, у себе вдома", — заявив напередодні лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Як зазначають журналісти, голосування відбувалося за партійним принципом — усі республіканці Сенату проголосували проти. Крім того, сенатор Берні Сандерс, який, як правило, голосує з демократами, висловив занепокоєння з приводу фінансування Ізраїлю, яке також включено до законопроєкту.

Сенат США провалив голосування за допомогу Україні.

Нагадаємо, 5 грудня народна депутатка Олександра Устінова припустила, що Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні. Вона зазначила, що демократи виключили із законопроєкту пункт про зміцнення кордонів США, який є принциповим для республіканців.

Пізніше, 6 грудня, ЗМІ повідомили, що секретний брифінг щодо України в Сенаті США, на якому мали вирішити долю військової допомоги для Києва, переріс у перепалку з приводу кордону. Сенатори-республіканці заявили, що брифінг став марною тратою часу.