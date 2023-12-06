"Ми не отримаємо": Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні, — нардеп

За словами депутатки Олександри Устінової, навіть ті республіканці, які підтримують Україну, голосуватимуть проти виділення коштів Києву, щоб схилити демократів до переговорів щодо зміцнення кордону з Мексикою.

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Народна депутатка України від партії "Голос" Олександра Устінова вважає, що Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні, яке відбудеться 6 грудня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook 5 грудня.

Устинова зазначила, що згаданий пакет допомоги спочатку передбачав фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також виділення коштів на зміцнення кордону (будівництво так званої стіни на кордоні з Мексикою).

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За словами нардепа, допомога Україні є принциповою для демократів, а допомога Ізраїлю та зміцнення кордону — для республіканців. Фінансування Тайваню, за даними депутата, підтримують представники обох партій, проте більше демократи.

"Демократи вирішили викинути з пакета кордон, тому що вони категорично проти. Тепер республіканці натомість завалять голосування по всьому пакету", — написала нардеп.

Як зазначає Устинова, демократи мають більшість у Сенаті (51), однак для того, щоб пакет допомоги було ухвалено, необхідно 60 голосів. На думку депутата, навіть ті республіканці, які підтримують Україну, голосуватимуть проти виділення коштів, щоб "посадити демократів за стіл переговорів".

"Політика така політика. Тому 60 голосів, які завжди мала Україна в Сенаті, ми не отримаємо. Дуже хочу вірити, що наступного тижня пакет з усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його "до свят" встигне проголосувати нижня палата Конгресу", — підсумувала Устінова.

Нагадаємо, 5 грудня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в американському Інституті миру у Вашингтоні заявив, що відтермінування американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти Росії.

За даними ЗМІ від 5 грудня, виділення додаткової допомоги Україні підтримує більшість Конгресу США в обох палатах — як республіканці, так і демократи. Водночас конгресмени вимагають розглядати питання виділення допомоги Україні та посилення кордону з Мексикою разом, оскільки вбачають у цьому можливість тиску на адміністрацію Байдена.