"Просто божевілля": Байден звернувся до Сенату США щодо допомоги Україні, — ЗМІ

Американський президент назвав припинення підтримки Києва у війні божевіллям. Він підкреслив, що це суперечить інтересам Вашингтона.

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Терміновий запит адміністрації Джо Байдена на виділення коштів для військової допомоги Україні — "на межі провалу". 5 грудня в США відбувся секретний брифінг, який переріс у викрики та звинувачення. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Ми збираємося покинути Україну. Коли Володимир Путін рушить у країну НАТО, вони будуть жаліти про той день, коли вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України", — заявив сенатор Кріс Мерфі.

На зустрічі був присутній і сам президент США Джо Байден. Він назвав перспективу припинення допомоги Україні "просто неправильною".

"Нездатність підтримати Україну — це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", — заявив американський лідер.

Він запевнив, що кошти на військову допомогу будуть виділені.

Сенатори також очікували на виступ президента України Володимира Зеленський, але він скасував усе "в останню хвилину".

За даними ЗМІ, у Пентагоні не згодні з заявою Білого дома про те, що виділені на допомогу гроші вже закінчуються. Деякі посадовці переконані, що залишків коштів вистачить кінця грудня. Водночас українські чиновники наполягають, що без додаткової підтримки бойові дії приречені щонайменше на глухий кут.

"Оскільки постачання зброї сповільнилися, українським військам важко просуватися на полі бою — і вони стикаються з проблемами набору та навчання, адже втрати солдат зростають", — підкреслили журналісти.

Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що через скасування виступу Володимира Зеленського перед сенаторами США не відбулося нічого катастрофічного. З її слів, "таких брифінгів було дуже багато".

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що якщо виділення допомоги Україні провалиться, США будуть винні у її поразці.