"Катастрофи не відбулося": Маркарова прокоментувала чутки щодо скасування виступу Зеленського у США (відео)

Представниця дипломатичного відомства не пояснила, чи планувався виступ самого керівника української держави, хоча його брифінг анонсувався.

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Пані посол в США Оксана Маркарова зазначила, що у зв'язку зі скасуванням виступу президента України Володимира Зеленського перед сенаторами США нічого катастрофічного не відбулося. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

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Вона зазначила, що 5 грудня була запланована зустріч та низка внутрішніх, закритих брифінгів. На цих заходах виступали різні представники адміністрації президента США.

Маркарова наголосила на тому, що таких подій була велика кількість. Представники України візьмуть участь в одній із них. Вона не пояснила, чи планувався виступ самого керівника української держави, хоча його брифінг анонсувався.

"Сьогодні таких брифінгів було дуже багато", – повідомила вона.

Дипломатка зазначила, що на цих заходах обговорювалися не тільки питання України. Це були й внутрішні питання США. З її слів, проводяться не тільки відеобрифінги, коли Конгрес запрошує. Під час візитів президент активно зустрічається з політиками.

Українська делегація також провела "надзвичайно велику кількість очних брифінгів". Представники нашої держави планують й надалі реалізувати плани та роботу в Конгресі 6 грудня.

Секретний брифінг у США: виступ Зеленського

На засіданні сенаторів у США мав намір виступити президент України Володимир Зеленський, але в останню мить усе змінилося. Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті, у коментарі журналісту CNN повідомив про це. Зустріч було призначено після того, як сенатори-республіканці висловилися щодо своєї готовності провалити голосування за пакет допомоги в 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні. Вони вимагали внести в нього серйозні зміни в міграційну політику.

Нагадаємо, 5 грудня Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни поширили новий фейк щодо ймовірної втечі Зеленського до США. Для "втечі" начебто вже підготовлені всі відповідні документи. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото "сертифіката" на імʼя глави держави про надання американського громадянства.