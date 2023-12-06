"Вони пошкодують": на секретному брифінгу в Сенаті США не змогли домовитися про допомогу Україні

Сенатори намагалися знайти спільну мову в питанні подальшої підтримки Києва, адже йдеться про глобальну безпеку і Кремль може загрожувати країнам НАТО. На засіданні мав брати участь Володимир Зеленський, але в останній момент усе скасувалося.

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Секретний брифінг щодо України в Сенаті США, на якому мали вирішити долю військової допомоги для Києва, переріс у перепалку щодо кордону. Про це повідомляє The New York Times 6 грудня.

Зазначається, що зустріч було призначено після того, як сенатори-республіканці заявили про свою готовність провалити голосування за пакет допомоги в 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні. Вони вимагали внести в нього серйозні зміни в міграційну політику.

У результаті сенатори-республіканці заявили, що брифінг став марною тратою часу, оскільки на ньому йшлося про інформацію, яка раніше вже була відома. Деякі достроково навіть почали йти із засідання.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що боротьба за питання про кордон розпочалася після того, як лідер меншості Мітч Макконнел закликав сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми говорити насамперед про кордон, а не ставити питання про допомогу для України.

Сенатор-демократ із Коннектикуту Крістофер Мерфі заявив, що Вашингтон збирається кинути Київ, якщо не схвалить новий пакет військової допомоги. Це в майбутньому може призвести до глобальних наслідків.

"Коли Володимир Путін увійде в країну НАТО, вони пошкодують про той день, коли вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України", — ідеться в повідомленні.

Сенатор-республіканець Джон Корнін зі свого боку звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що десятки мільярдів доларів хочуть спрямувати не на запобігання кризі на кордоні, а нібито роздати союзникам за кордоном.

Водночас багато американських політиків упевнені, що від допомоги Україні безпосередньо залежить майбутнє всього світу, оскільки Кремль у будь-який момент може атакувати інші країни. Потрібно домогтися виділення допомоги, адже це в інтересах США, вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Секретний брифінг у США: виступ Зеленського

На засіданні мав виступити президент України Володимир Зеленський, проте в останню мить усе змінилося, про що заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у коментарі журналісту CNN.

"Президент України Зеленський більше не буде віртуально присутнім на засекреченому брифінгу через запитання, що виникло в останню хвилину", — йдеться в повідомленні.

Також голова держави не був присутній на брифінгу Палати представників щодо України.

Спочатку причина не була відома, проте пізніше міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News зазначив, що під час війни все може змінитися будь-якої секунди. При цьому голова держави може зробити це наступного разу.

Також з цього приводу висловилася пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що на секретному брифінгу планували обговорити низку внутрішніх питань. Тобто, йшлося не тільки про Україну, а й про американські проблеми.

Водночас, вона вважає, що нічого катастрофічного не сталося.

"Була ідея взяти участь в одному з кількох брифінгів, якби можна було долучитися. Однак саме через те, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали такої участі", — заявила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 6 грудня повідомлялося, що відтермінування допомоги США може призвести до програшу України у війні, про що заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, для Києва "критично важливо", щоб рішення про виділення американської допомоги було ухвалено якомога швидше. У МЗС України стверджують, що позиція держсекретаря США стосовно цього "обнадіює".